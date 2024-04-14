4月1日買中古屋「震後見裂縫」求解約　專家認：難！

▲有網友發問，地震前4月1日入手中古屋，還沒入住，震後自家就出現裂痕的情況，該如何是好？（圖／翻攝自Facebook／買房知識家）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮大地震讓全台民眾關心自家結構安全。就有1名匿名民眾在臉書發問，地震前4月1日入手中古屋，還沒入住，震後自家就出現裂痕的情況，急得上網問若賠償談不攏，想解約該如何是好？信義房屋專家指出，原PO屬於簽約後、交屋前，若無重大瑕疵難以無償解約。

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原PO在《買房知識家》無奈表示，4月1日剛入手中古屋，並附圖指出，3日大地震後屋況非常糟糕，有部分是樑、窗框、衛浴，害怕後續防水出問題，希望能重做打底泥作層。

但屋主只想要缺塊的部分做補土油漆，連全屋的裂痕都不修補，在這個狀況下，可否停止支付第二期頭期款？原PO表示，之後屋主有找技師檢查屋況，該技師表示屋況沒問題，油漆塗一下就好了。

原PO傻眼透露，他在營造公司任職，想請專任技師或是土木技師公會技師檢查屋況後，給房仲、原屋主一個震撼教育。

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▲因裂縫明顯還未到「無法居住」的程度，在處理這樣的瑕疵時，買賣雙方都可以提出各自主張來進行協商。（圖／翻攝自Facebook／買房知識家）

信義房屋高三區協理周清源分析，一般來說，因重大災害導致不能過戶、貸款，而影響居住安全或交易流程，可以請求無償解約。

像這類因地震導致牆上裂痕的情況，確實令人困擾，不過因明顯還未到「無法居住」的程度，在處理這樣的瑕疵時，買賣雙方都可以提出各自主張來進行協商。若有安全上疑慮，可請結構技師來認定。但若要因此解約，也就有違約的問題產生，屋主可以要求沒收所有已經繳的款項。

懋元法律事務所律師、土木結構技師張簡明杰指出，裂縫若少於0.3公分還在安全範圍內可忽視，0.3~1公分則需警惕，若大於1公分則有結構風險，若原PO擔心結構安全，建議應請專業的結構相關技師進一步勘驗，並給予專業建議。

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