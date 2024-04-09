10元硬幣檢查「震後住家」　1現象嚴重受損

▲慈濟基金會在國小體育館架設「淨斯福慧環保隔屏」，提供災民隱私空間。



圖文／鏡週刊

中央氣象署表示，4月3日的花蓮強震震央是在台灣東部海域，該地區位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交會處，因2個板塊推擠撞擊，釋放累積過久的能量，加上位置離陸地相當近，且屬極淺層地震，導致搖晃更為顯著。

日本氣象廳則研判，花蓮強震跟今年1月日本的能登半島強震一樣，屬於「逆斷層地震」，推測餘震還會持續一陣子，甚至有相同規模的餘震；台灣大學地質系名譽教授陳文山認為，根據花東縱谷的構造，這次地震不排除還會牽動其他斷層活動，尤其是中央山脈斷層系統，未來可能引發更大的地震，不可不重視。

台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳表示，這一次的大地震和花蓮外海的「琉球隱沒帶」有關，數據顯示，平均60年至100年會發生一次芮氏規模7以上的強烈地震，1920年，琉球隱沒帶曾發生芮氏規模8的強震，但上週三地震發生之後，琉球海溝的能量累積仍然存在，代表未來可能發生同樣規模或更大規模的地震，提醒民眾要有心理準備。

▲花蓮雲門翠堤大樓（圖）2018年地震時，因建築結構無法抵禦強震而倒塌。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，海溝型地震週期大約100年，芮氏規模都是8起跳，百年大震週期已到，台灣未來10年都要小心；台大地質系教授吳逸民表示，若琉球海溝引發地震，不僅規模更大、影響範圍也會更廣，甚至可能引發海嘯。

中央氣象署指出，在花蓮強震發生前，嘉義太保也發生地震，由於嘉義梅山斷層1906六年曾引發大地震，至今已超過百年，氣象署目前正加強監測；建築專家提醒，民眾可自我檢測家中結構，確認建物的裂鏠有沒有比10元硬幣要厚，若硬幣可穿過裂縫，表示結構已經嚴重受損，應儘速補強修繕，確保安全。

這次花蓮強震，引發全球關注，各國媒體派出不少記者來台採訪，外媒對台灣政府和人民能在地震後迅速應變、恢復日常生活，都感到驚訝，也讚許台灣建物的耐震程度，唯獨老舊房舍的安全仍然有待加強。

更多鏡週刊報導

【封面故事】天王星大樓補強不足傾倒 花蓮強震曝全台黃單危樓隱憂

【強震曝危樓風暴】花蓮強震曝軟腳樓危機 全台危樓盤點補強迫在眉睫

【強震曝危樓風暴1】天王星傾倒震驚全球 專家揭軟腳樓2大特徵