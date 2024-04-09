房貸分40年壓力會超大？PTT搖頭曝1心態：心裡會暗爽

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者朱祖儀／綜合報導

房貸分40年，每月還款金額負擔比較小。不過一名網友表示，自己光是信用卡分期就有壓力，感覺欠了一筆債，因此好奇有些人買房背上40年貸款，「心理壓力不會很大嗎？」文章曝光掀起討論，不少人認為「買房算是抗通膨啊」、「至少比繳40年房租好吧！」

原PO在PTT發文表示，消費只要用信用卡分期還錢，就讓他覺得有點壓力，感覺欠了一筆債沒有還完。然而買房的人如果申請房貸，一背就是3、40年，他不禁好奇「心理壓力不會很大嗎？請問一下背40年房貸，心理上是什麼感覺？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



有網友就說，「房貸沒人在還完的啦，這是投資商品」、「要還完沒問題，只是要不要直接還完還是做其他投資」；還有人指出，「房價有漲就沒差，你交40年前的房貸，心裡還會暗爽」、「那是存錢，繳得越多，將來就領回越多好嗎」、「買房就只是強制儲蓄而已，沒那麼複雜」。

但也有網友感嘆，「房奴，一輩子為了房子在工作」、「台灣的未來就是三貸同堂而已」、「窮忙40年，連頭期款都湊不出來」。

另外，有人認為買房還是比較踏實，「心理壓力大概比租房40年輕鬆一點」、「心裡無比踏實，至少有房住了」、「很快樂！比我之前房租便宜，撇開房價會漲，只繳房貸就是在抗通膨」、「不用幫房東繳房貸就是爽」、「房貸30年跟繳的租金差不多，30年後有房子，繳租金30年能有什麼？」「會比繳40年房租不舒服嗎？」