AI取代室內設計師？　機器人vs.真人對比圖「實務上會被打槍」

記者項瀚／台北報導

AI來勢洶洶，不少人擔心工作被機器人取代，而《RoomGPT》也可能將這把火燒進室內設計師領域。不過設計師直言，目前AI充其量只能是初步提案小幫手，以及給予一些靈感罷了。此外，AI與真人設計對比圖也曝光，勝負明顯。

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▲成寓設計總監Simon表示，目前AI充其量只能是初步提案小幫手以及給予一些靈感罷了。（圖／記者項瀚攝）

近期AI超夯，相關題材股票一飛沖天，但衍伸出來的「機器取代人力」課題也隨之而來，使得許多人擔心失業。舉例來說，OpenAI公司開發的《ChatGPT》掀起浪潮，甚至已被不少公司運用，以減少人力勞動成本。

事實上還有《RoomGPT》，這是一款AI室內設計網站，只需要上傳現有屋內空間照片，先挑選是客廳、餐廳、臥室、浴室、辦公室等場域，再選擇想要的設計風格，包括現代、復古、工業等等，幾秒鐘後就能生成一張裝潢完的照片。

▲▼幾秒鐘的時間，就能把一張毛胚屋實景圖變成3D渲染圖。（圖／翻攝自RoomGPT）

不過，AI真能取代人類，讓室內設計師們失業嗎？

成寓設計總監Simon表示，自己1年多前就曾接觸過《RoomGPT》，也確實將其運用在工作中，但相當有限，因AI僅能生成出一張初步圖像，而實務上室內設計要有3D圖，這需精準的測量及相關現場評估，3D圖呈現出來才會與實際完工相近9成。

之後還要憑藉3D圖，進而製作出施工圖、打樣圖，以讓工班施作。另外，Simon強調，如何與施工師傅們配合溝通，讓成品最大程度地貼近3D圖，這些都需要設計師的把關，而這也是光靠AI無法取代的。

不過，Simon也提到，實務上設計師在跟客戶提案時，無法費時1~2週去完成3D圖，只會先透過平面圖、裝潢風格示意圖提報，但這有時對屋主來說過於抽象，他們無法想像這樣的設計風格套在自己家中，會長什麼樣子。

Simon說，這時《RoomGPT》就能發揮極大功能，在沒有時間成本的情況下，讓屋主更清楚知道自己要什麼，也可能增加設計師提案成功的可能性。另外，他也認為，《RoomGPT》可以適時地給設計師一些靈感。

▲人工設計與AI設計的成果對比。（圖／翻攝自ReRoom AI）

Simon表示，其實除了《RoomGPT》，訪間也有其他網站有類似功能，他就運用了《ReRoom AI》套入一件曾經著手過的個案，結果發現人工設計的成品優於AI許多。但他也補充，這種網站都有些付費版功能，可能效果會更好，且科技發展飛快，也難保之後AI將越趨強大。

狸樂聚設計師張瀚文評論，由此對比圖可看出，AI設計存有一些缺陷，例如格局空間無法改變，像牆面無法打掉，也沒有做一個中島出來，另外樑柱部分也沒用裝潢手法包裝，這在實務上都是會被屋主打槍的。

不過，張瀚文認為，科技發展快速，只要有人持續開發，未來AI一定能做得更多，透過輸入更多的空間訊息，除了給予更精準的圖，甚至還能任意調整圖中的樣態。