大一妹2萬元生活費不夠花　一票震驚！網曝1關鍵：真的很吃緊

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多大學生會離開家到學校附近生活，應該要有多少零用錢才夠？一名網友就說，朋友的女兒剛上大一，一個月有2萬元生活費，不過現在卻說不夠用，只能去打工，他不禁好奇「現在大學生都有多少生活費？」文章曝光後，有些人認為已經很多，但也有網友直指「要不要另外付房租有差」。

原PO在Dcard發文表示，朋友的女兒現在剛上大一，每個月都有2萬元生活費，但現在反應不太夠用，家裡最多只能再給2千，如果還是不夠用就要去打工了。他透露，朋友女兒高中時很省吃儉用又乖巧，結果上大學遇到這狀況，他不禁好奇現在大學生的生活費要多少才夠？

網友紛紛留言，「是讀哪裡，2萬還嫌不夠」、「省吃儉用，然後跟我說2萬不夠？」「我才6000，還不是活得好好的，也是都吃很多啊」、「我這租屋跟生活費12000差不多，如果北部的話生活費2萬應該算吃緊了」、「2萬不夠？要我們6千怎麼活」、「台北2萬我還是會選擇去打工」、「好好喔2萬，我高雄一個月才5000」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



也有不少人認為，關鍵在於有沒有要付房租，「如果2萬有包含房租，北部學校可能就真的不太夠，我是自己住家裡的房子，一個月生活費2萬5」、「含租屋兩萬基本盤」、「如果不含房租，純零用錢20000，已經是吃什麼就吃什麼等級的了」、「讀哪裡，然後兩萬有含房租嗎？如果北部含房租那是真的不太夠…中南部超級夠」、「兩萬不含房租+家裡住隔壁縣市，所以常回去，過得爽歪歪」、「若含房租，公館附近2萬確實有點緊」。