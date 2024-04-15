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內科含金量高！科技業大廠年營業額創新高破 5 兆　紛佈局新藍海

▲▼內湖科學園區,交通便捷,森聯建設,SUN LAND MAK頂規商辦。（圖／資料照）

▲內湖科技園區發展相當迅速，目前已經吸引超過6700家國內外業者進駐。（圖／資料照）

記者楊智雯／台北報導

台灣科技產業在過去數十年間，不管是晶片製造技術、研發、與運籌能力都在全球處於領頭羊的地位，台灣科技產業蓬勃發展，更讓經濟穩健成長，從2016年到2023年，台灣的平均經濟成長率達到3.17%，不僅創下東亞最佳表現，更優於全球的平均成長速度，其中台北內湖科學園區具有指標重要性，根據台北市政府產業發展局最新資料顯示，台北大內湖科技園區 2023 年度企業營收超過 5 兆新台幣，是全台產值最高科學園區，被稱為「台北矽谷」，總統蔡英文日前出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」時提到，內湖科技園區發展相當迅速，目前已經吸引超過6700家國內外業者進駐，提供超過20萬個就業機會，不但輝達、鴻海等多家企業總部進駐在此，並持續擴大規模蓬勃發展，連帶倉儲、汽車產業都爭相進駐，成為大內科辦公商圈，營業額年年創新高，隨著AI應用、電動運具及智慧醫療的興起，內科是台灣數位發展的重要基地，在這波浪潮中貢獻關鍵力量。

內湖科技園區產業聚集，上下游產業全集中在一起，根據2023年台北市府產業發展局資料顯示，內湖科技園區進駐的企業營運總部、ICT、數位內容、生物科技產業有 6531 家、營運總部 33 家、研發中心 134 家，隨著高科技產業迅速發展、資金飽足的情況下，不少科技業有擴張需求，從臺北市政府產業發展局的資料指出，內湖科技園區發展腹地已達95%以上，園區整體發展已日趨飽和，內湖科技園區廠辦大樓長期炙手可熱，近年來甚至供不應求，導致許多企業想進駐卻進不來，為擴大其發展動能，2019 年台北市政府推動內科 2.0 計畫，企業擴展規模順勢往南推進到內湖IKEA、Costco 的區塊，離內科中心近、交通便捷等優越地理位置，成為各大企業搶先進駐的首選之地。

▲▼內湖科學園區,交通便捷,森聯建設,SUN LAND MAK頂規商辦。（圖／森聯建設提供）

▲內湖五期重劃區範圍西起舊宗路一段、東至成功路、北以行善路為界、南至南京東路六段。（圖／森聯建設提供，下同）

內湖五期重劃區範圍西起舊宗路一段、東至成功路、北以行善路為界、南至南京東路六段，街廓整齊寬廣，西近內科、南鄰南軟，位於兩大台北指標科技園區的中心點，舊宗路旁也有三立、壹蘋新聞等媒體業聚集，及多家科技業者設點，與內科、南軟形成北市重要科技媒體廊帶。周邊交通便捷成熟，環東快速道路和市民大道交匯，10 分鐘內即可抵達松山機場，同時鄰近中山高速公路堤頂交流道、堤頂快速道路和北二高南港聯絡道，可迅速銜接上中山高、北二高；南港高鐵也串聯了新竹、台南和高雄等科技重鎮，為內湖五期重劃區帶來了無限的發展潛力。

先天具備的交通優勢吸引企業總部、科技業進駐，其中包括緯創、萬海、星宇、特斯拉、保時捷等知名企業都已進駐，不管是國際客戶到訪，或是需要與其他園區客戶交流，南來北往不但便利，更有助於提升國際競爭力。

▲▼內湖科學園區,交通便捷,森聯建設,SUN LAND MAK頂規商辦。（圖／森聯建設提供）

▲森聯建設打造Sunland Mark頂規廠辦即將完工。

受限台北都會區土地稀少，企業主們對於發展找尋優質地點的需求日益迫切，在寸土必爭的舊宗段，森聯建設於精華地段打造Sunland Mark頂規廠辦即將完工，基地621坪，樓高8樓、地下4樓，全棟約3千坪，氣派的建築門面展現企業領袖風範，距捷運環狀線Y35預定地約300公尺，不僅是擴張發展的據點，優越的地理位置帶來創新動能，為企業主搶得致勝先機！

貴賓專線：02-2790-3131

關鍵字：內湖科學園區交通便捷森聯建設SUN LAND MAK頂規商辦

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