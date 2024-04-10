轉職找到「事少無壓」夢幻工作！他滑手機爽賺薪...卻為1原因後悔

▲網友轉職保全後，坦言雖然上班時可以輕鬆滑手機，但卻感到寂寞孤單。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

進入職場後，找到一份輕鬆、少負擔又高薪的工作，是不少人的想望，但這樣的爽缺是否真實存在？近日就有一名男網友分享自身經歷，表示他原本辛苦奮鬥工作10年，去年慘遭裁員，轉職找到一份閒缺，不僅工作壓力小，還且離家近，然而當他真的上班涼到可以整天滑手機，卻又開始後悔，認為缺乏人際交流讓他感到孤獨，感嘆：「我的人生被我過得好沒意義」。

一名男網友在Dcard上發文表示，之前的工作因為人際問題讓他苦不堪言，因此當公司裁員後，他就趁勢想找份「不用與人接觸、單純一點的工作」，於是他鎖定保全工作，也順利入職。原PO透露新工作不僅離家距離近，工作時間中有大量空閒時間可以滑手機看到爽，有三分之二的工作時間都可以盡情玩手機。

然而，他卻坦言這份閒缺才做了幾個月就開始感到寂寞，相比於之前的工作，新工作讓他與人的互動減少，增添孤獨感和空虛感，強調「現在工作雖然爽，但是只有一個人，好像脫離了整個社會，整個時間好像停止了」，而且也認為生活缺乏意義，他既沒有慾望買車、買房，也沒有投入家庭、婚姻，雖然爽爽過生活，但從沒想過會如此空虛。

貼文一出，不少網友認為人性複雜，「過太爽的工作，沒有成長等每個月領錢，最後會覺得在浪費生命」、「有一好就沒兩好啊」；部分網友認為他渾渾噩噩，直言「如果你只想輕鬆活著，勸你打消結婚生子的念頭」、「保全真的很爽，但一輩子這麼廢感覺超級浪費生命的」、「保全比較適合那種退休閒閒沒事的人吧」。

另外則有人勸他進修，或者回歸自己專業領域，「進修課程，專研自己真心有興趣的領域」、「人生不留白，快找個薪水比保全高的工作，保全隨時都可以做」、「之前跟你一樣的感覺，我在餐飲業做勾心鬥角的，覺得心累，只要有人的地方就會有摩擦，後來也是找了停車場管理員，一整天都講不到話，又開始懷念辛苦、吵鬧的工作環境，現在停車場改兼職，然後回餐飲繼續做正職」。

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