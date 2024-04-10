集團歷練13年　「林口王」7年級姚政岳接棒董座

▲「林口王」亞昕正式由二代接棒，姚連地（左）卸下董座職務，並由78年次的總經理姚政岳（右）出任。（圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

「林口王」亞昕正式由二代接棒，姚連地卸下董座職務，並由78年次的總經理姚政岳出任。姚政岳外型帥氣，在學期間成績卓越，並已在亞昕歷練13年，擁規劃設計、銷售管理、營造工程、土地開發等全方位專業，而未來父親則將轉為顧問及導師的角色。

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素有「林口王」之稱的亞昕（5213）在邁入公司30年之際，今（10日）發布重訊，正是由二代接棒，原董事長姚連地將卸任董座，同時升任總經理姚政岳出任。

78年次的姚政岳外型帥氣，於美國明尼蘇達州州立大學攻讀經濟系，並提前畢業取得學位，成績卓越。他自2012年進入亞昕團隊服務，迄今已歷練13年。

這13期間，姚政岳透過完整且系統性作業培訓，先後負責並熟稔規劃設計、銷售管理、營造工程、土地開發，以及每5年的未來營業計畫等相關業務，學經歷相當整。

據了解，姚連地先前早已規劃支持姚政岳接任董事長一職。亞昕表示：「相信未來，姚政岳將以獨到的市場眼光、豐富多元的管理經驗，為集團的績效表現注入一股新動能。」

▲爾後姚連地也將轉為顧問及導師的角色，持續為集團注入活力、創造佳績。（圖／記者項瀚攝）

事實上，亞昕集團旗下包括建築、營造、飯店、商場、車用電子零件等業務範疇，相當多元，爾後姚連地也將轉為顧問及導師的角色，持續為集團注入活力、創造佳績。



據媒體了解，姚連地白手起家，從20多歲迄今，從事房地產事業30餘年，一路走來戰戰兢兢，一肩扛起所有重任，如今已60歲的他，也是時候該放慢腳步，多花點時間陪陪家人、多下場打球，鍛練強健的體魄。

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