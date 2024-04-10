台南小巨蛋來了！ 　隈研吾南台灣首場住宅案封盤

▲台南民眾期待已久的小巨蛋，即將落腳東區南台南副都心，讓該區發展相當受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南民眾期待已久的小巨蛋，即將落腳東區南台南副都心，讓該區發展相當受矚目，目前銷售中新案成交價已站上4字頭，其中由知名建築大師隈研吾操刀的大樓建案，可能將成隈研吾在南台灣的唯一住宅作品，目前已封盤，未來重新開盤將從5字頭起跳。

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台南小巨蛋位於南台南站副都心第一期區段徵收區，附近有台南機場、高鐵台南站及未來捷運線等，未來小巨蛋完工後，可大幅促進人流與經濟效應，區段發展備受矚目。

不過區域多為台糖土地，缺乏新建案，根據實價登錄顯示，目前新建案房價每坪約4字頭，清景麟集團董事長林聰麟表示，清景麟建築團隊請來日本大師隈研吾為新案規劃設計「巴克禮PARK」，並與隈研吾合作規劃設計，可能將成隈研吾在南台灣的唯一住宅作品，目前新案先暫時封盤。

▲清景麟建築團隊請來日本大師隈研吾為新案規劃設計「巴克禮PARK」，並與隈研吾合作，新案先暫時封盤。（圖／記者張雅雲攝）

把接待中心改為隈研吾首度在台灣展出的最大規模作品體驗式展覽，從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺等5個人類感官層面出發，用建築和設計與五感發生聯繫。

清揚國際實業公司總經理杜昀容表示，南台南站副都心因為生活機能便利，可說是東區最後的素地，既有的生活機能、交通動線等都很完善，吸引建商搶進推案，目前銷售中新案僅「松丹達麗」、「研森」，成交價也都站上4字頭。

此外，該區段房價也已直逼5字頭，「巴克禮PARK」均價為43萬元，封盤前最高達49.3萬元，創區域新高價。杜昀容指出，「巴克禮PARK」預計年底才會重新開盤，開價將從5字頭起跳，同時台南小巨蛋具展演商機等題材，更被認為帶動房價向上發展的重要關鍵。

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