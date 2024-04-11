心臟科權威1億買南屯醫院　醫療器材、X光室全附贈

▲位於五權西路二段上開業已久的「友仁醫院」被心臟科權威1億元買下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於五權西路二段上開業已久的「友仁醫院」主攻一般內、外科以及物理復健等項目，2月份該醫院整棟建物以總價1億元交易，經查，大手筆購入的為私法人明心資產管理有限公司，而該公司負責人則是台中著名的心臟科權威醫生。

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實價登錄揭露，五權西路二段上開業悠久的「友仁醫院」，整棟7層樓建物，總建坪443.41坪、土地75.32坪 ，以總價1億元整交易，換算每坪單價22.5萬元，並且在備註中還包含醫療器材如Ｘ光室、檢驗室等。

經查，大手筆購入的為私法人明心資產管理有限公司，而該公司負責人則是台中著名的心臟科權威醫生。過去在南區長期致力於篩檢學童心臟病的小兒心臟專科，在業界頗負盛名。

▲五權西路為台中主要幹道，生活機能相當豐沛。（圖／記者陳筱惠攝）

對此八期謙仁團隊房仲簡剴延表示：「醫療相關的建物買賣因為院法規相對嚴格，包含逃生動線、消防法規，且不能有增違建，物件稀少，加上南屯區近年來人口移入相當多，該地點位置又在主要幹道上，以買價1億元來說，相當划算。」

據醫療業界表示，入手的心臟科權威醫生相當有愛心，對於兒童醫療相當深入，之前有聽說他要進駐醫院系統，最後竟是買下整棟樓，相當意外。

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