1歐元買義大利房？費用不只這些　過來人給建議：最好冬天來一趟

▲義大利西西里島多年來以1歐元價格開賣廢棄房屋，但其實1歐元只是象徵性標價，是未來更多支出的開始。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利西西里島多年來以1歐元價格開賣廢棄房屋的作法吸引不少世界各地的人前來，至今已有數百間房屋售出，但其實1歐元只是象徵性標價，是未來更多支出的開始。多名買家接受美媒CNBC採訪時給出建議，必須準備額外資金支付其他費用，要有耐心、學習當地語言，房屋裝修期間要到場參與，別只在旅遊旺季造訪，最好在冬季期間過來待上一段時間。

房子真的只要1歐元？要準備額外費用

當美國芝加哥44歲女子塔伯恩（Meredith Tabbone）2019年發現西西里島桑迪卡小鎮正在拍賣房屋，起標價1歐元，當得知曾祖父就是來自這座小鎮時，便在沒有看房的狀態下，標下當地的廢棄房屋進行翻修。

但其實費用不只1歐元，塔伯恩是以5555歐元（約新台幣19.2萬元）標下房屋，加上稅費，最終支出金額為5900歐元，後來砸下額外的2.2萬歐元購買隔壁棟房子，展開4年房屋翻修之旅。整體費用計算下來，她在西西里島的夢想家園總金額需要43萬900歐元（約新台幣1490萬元）。

另外在西西里島知名1歐元小鎮之一的穆索梅利（Mussomeli），買家必須支付的費用包括500歐元房地產仲介費用、2800歐元房契費等。美國加州50歲女子丹尼爾絲（Rubia Daniels）至今已經在當地買下3間1歐元房子，但裝修支出金額遠超出預估。

親自赴義大利監督裝修 冬季到訪

親自在場觀察裝修工程相當重要。澳洲男子麥庫濱（Danny McCubbin）2019年也在穆索梅利買下一間1歐元的房子，準備拿來當作食品救援慈善機構，但因遇到洪災，便把房屋賣回給房仲業者，並在鎮上其他地方開設慈善機構，「最好要和建商進行作業，選擇瓷磚、選擇任何需要的東西」，若無法親自到場，建議要找會說英語和義大利語的當地經理人，請此人與工作人員進行溝通。

若打算在別的國家置產，最好在當地待上一段時間，而且不要只在旅遊旺季造訪。麥庫濱認為，最重要的是要在冬天來到當地，因為夏天陽光明媚，屋內沒有黴菌，但到了冬天會發現許多房子會有發霉情況，與夏天的感覺相當不同。

要有耐心、學習當地語言 別被低價騙了

從事建築工作的丹尼爾絲自從2020年就開始翻修在穆索梅利的房屋，但距離完工還需要一段時間，西西里島在完成工程這方面的所需時間要比美國長，要有耐心了解當地企業文化與業務運作模式。

除了翻修工程，塔伯恩、丹尼爾絲與麥庫濱都同意，若要真正融入西西里島，學習義大利語至關重要，特別是想在當地待上一段時間的話。

新來到西西里島的人或許是被便宜房子吸引，但許多人選擇留下來最大的原因在於這一路上結交相遇的人。麥庫濱說，「別被便宜的房子騙了，想想你想要去哪裡、想想要在哪裡消磨時光，話雖如此，但這裡的人都很友善，是個適合居住的好地方。」