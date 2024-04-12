13期重劃區最大基地案掛招　單價6字頭跑不掉

▲涵蓋台中市南區及南屯區的13期重劃區，被視為城市外擴、填補西南方的最後一塊拼圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



涵蓋台中市南區及南屯區的13期重劃區，因周邊圍繞高價鄰居8期、5期、單元二、單元三等，也被視為城市外擴、填補西南方的最後一塊拼圖，首案房價已經定錨6字頭，台中在地品牌建商如國聚、鉅虹、豐邑、登陽、中陽、國泰、順天等均已購地，顯示台中房市新戰場13期今年將迎來推案熱潮。

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南台中最大重劃區13期，預售新案「惠宇拾山」、「中陽旭月」等，成交均價實價登錄已定錨每坪63.5萬元，而在中山醫學院正旁邊2716坪的最大坪數基地，掛上看板，引起關注。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「 13期備受市場關注的主因是，全區皆為低密度、高綠覆，吸引喜愛綠意的高資產族置產，加上雙捷軌道優勢、中山醫學院及中山醫院、人口密度高，發展能量強大。」

▲國聚建設13期首發案，基地2716坪，成為目前推案與單一個案最大坪數基地。（圖／記者陳筱惠攝）

國聚建設13期首發案，基地2716坪，成為目前推案與單一個案最大坪數基地。國聚建設副總卓慶能表示：「新案基地正鄰中山醫學院與中山醫院，前方又是大慶雙捷站，2716坪基地將規劃2棟20樓超高層大樓。」據了解，全案預計第二季公開銷售，總銷金額達75億元。

13期與14期皆為公辦市地重劃、街廓及公設完善，並都擁有交通軸線優勢，其中13期又有雙捷運通過，大慶雙捷站又是捷運旅運人次最高站之一，人口流量大，加上中山醫的豐沛醫療資源，末來13期將完全複刻14期的補漲效應。

不過在地民眾阿明就說：「過去大家對於南台中印象不深刻，南區既定印象也沒有什麼記憶點，感覺最熱鬧的就是愛買，給台中人感覺就像是過去的烏日，但近期房市飆漲，其實捷運綠線帶動下，打破既有印象，在地人都相當驚訝。」

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