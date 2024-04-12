台南建案掏空地基湧地下水　里長：住戶有家歸不得

▲台南北區北華街釀災工地「琉金」，造成鄰近住宅傾斜，若無安全疑慮，住戶才能回家。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南北區北華街釀災工地「琉金」，因地下室開挖，造成鄰近住宅傾斜，台南市府表示，目前有2戶傾斜率大於1/200，先採預防性撤離，後續再看基地灌漿回填進度，若無安全疑慮，住戶才能回家，目前周邊透天住家住戶先進行緊急安置，後續再向建商求償。

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實際走訪工地，目前建案已停工。台南市工務局表示，該工地周邊都是老舊透天厝，該大樓預計興建12層樓、地下2層，向下開挖10公尺，沒想到開挖過程中，造成附近透天住家傾斜，由台南市土木技師公會協助現場勘驗後，發現鄰近住家有2戶傾斜率大於1/200，出現安全疑慮，因此先進行11戶透天住家預防性撤離。

▲鄰近住家有2戶傾斜率大於1/200，有安全疑慮，因此先進行預防性撤離。（圖／記者張雅雲攝）

台南市府工務局表示，由於工地疑似發現地下水出現管湧，地下砂土也隨之流出，將周邊住家底下的土石陸續掏空，導致一旁民宅出現傾斜，現階段開始開始灌漿穩固地基，後續要等到地基穩定，並且持續現場監測直到安全後，才會讓住戶回家，目前尚無可讓住戶回家的明確時間點。

台南市北區區長潘寶淑表示，統計需撤離11戶23人，其中3戶是空屋，共有5戶、15人安置到附近的富信飯店，其餘3戶到親戚家暫住，目前住宿費用先由區公所墊付，直到工務局通知可搬回為止，這筆費用後續將向建商求償。

▲該區為早期發展生活圈，區域以中古透天為主。（圖／記者張雅雲攝）

台南市北華里里長王黃春子表示，因為工地開挖湧出大量地下水，之前又有花蓮大地震，附近居民住起來都膽顫心驚，很怕會出現地層下陷，現在又不敢住在裡面，只能趕快先收拾必需品到附近緊急安置。

還好現在11戶住家還未被判定是危樓，萬一有需要還可以先回家拿需要的物品，希望可以不用擔心居住安全盡快回家。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，該區為早期發展生活圈，區域以中古透天為主，加上巷弄狹窄多數僅容機車經過，容易造成鄰損，中古屋齡約50~60年，地坪多為20~25坪，總價落在700~1000萬元，屋主多為長期持有的老在地人，釋出量、成交量都不多。

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