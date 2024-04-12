西門町傳奇店面再出租　每月33.6萬「僅是全盛行情75折」

▲過去曾由「劉媽媽」之子俞昌哲、百億包租公林世昌「seven董仔」持有的店面（掛上超租看板者） 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

過去曾由「劉媽媽」之子俞昌哲、百億包租公林世昌「seven董仔」持有的店面，也被稱為西門町傳奇店面。其近期出現租賃揭露，每月33.6萬元，較疫情期間增加約3成，但只回歸全盛時期的75折。信義房屋專家表示，陸客未回籠，西門租金難回到過去。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

成都路41號也被稱為「西門町傳奇店面」，因過去房東大有來頭，原先由投資客「劉媽媽」的兒子俞昌哲持有，但在2012年前以1.7億元出售。

據傳，當時買方即為在西門町坐擁超過20間店面的百億包租公林世昌，因為他持有的店面比便利商店還要密集，被人稱為「seven董仔」。之後他又在2017年賣給富海國際公司。

觀察實價租賃，該店面全盛時期2018年月租金45萬元，不過經歷疫情衝擊下，2021年一度月租30萬元，今年則是2月底以33.6萬元出租，較疫情期間增加約3成，回歸到全盛時期的75折，並設有漲租機制，最高會到34.65萬元。

記者實地走訪，騎樓內已掛上新租客裝潢公告，是新的韓系服飾品牌「spotlight」。

▲西門町傳奇店面的新租客是 韓系服飾品牌「spotlight」。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町在疫情過後先是內需復甦，後面國際觀光客回流，則是進一步讓西門町的空置狀況改善，今年預估來台旅客人次挑戰千萬人次，有機會逐步回復到疫情前的水準。

不過即便如此，西門町距離全盛時期還會有段差距，主要觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠的狀況下，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。

信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，西門町店面空置率明顯改善，不過觀察新進的業種，包括飾品、包包、服飾、伴手禮店等業者，因為人力狀況吃緊，普遍都朝向精緻裝潢店面但較少人力需求的店家型態。

他說，一方面因為薪水問題，另外時間的彈性度與上班的舒適度與優越度，都增加西門町店家請人的難度。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

信義房屋更多相關新聞