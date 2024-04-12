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提升制震「冠德大直湛」守護居住安全　30秒抵捷運＋寬敞露台享卓越生活

提升制震「冠德大直湛」守護居住安全　30秒抵捷運＋寬敞露台享卓越生活（圖／冠德大直湛提供）

▲位於北市質感聚富聚落大直的「冠德大直湛」，地處新舊商圈黃金交匯核心，更坐擁大都會中難有的壯闊視野。

圖、文／冠德大直湛提供

登峰造極贏得事業掌聲，是時候轉身傾聽內心深處的聲音，生活要享盡繁華、體驗極致的同時，也要群山懷抱、徜徉河濱綠毯之間，感受時光的從容與自在，這一切都在台北大直「冠德大直湛」；45坪充裕朗闊空間，獻給那些愛自己、懂得講究品味生活的人們，地處台北捷運大直站3號出口旁，出站即到家的便利交通，使得「冠德大直湛」更臻完美，成為人生優雅轉場的最佳之選。

讓人能放心在私密天地中品味全新卓越風景，最重要的第一步便是打造一座值得託付、住得安心的堡壘，「冠德大直湛」便是在嚴謹的安全堅持中成就住客每一天安居樂業的生活。台灣位於地震帶，房子首要之務是加強制震安全，有營建模範生美譽的冠德建設，攜手旗下承攬台積電南科及竹南等廠區工程項目的根基營造，以建構護國神山同樣高標的營建品質，將「冠德大直湛」提高了法規1.15倍至0.276的抗震結構設計，基礎開挖下深13.15公尺，全棟搭載4200kg/cm²高拉力鋼筋和SA級續接器，並安裝日本國本級「住友制震壁」，層層工法嚴格把關，加上結構外審，上市雙強品牌徹底實踐守護居住安全的承諾。

提升制震「冠德大直湛」守護居住安全　30秒抵捷運＋寬敞露台享卓越生活（圖／冠德大直湛提供）

▲由冠德建設與根基營造雙上市品牌公司打造的「冠德大直湛」，抗震安全值得信賴。加上家門口即捷運站，交通極其便利。

除了無可取代的安居要素之外，「冠德大直湛」更以榮獲LCBA低碳建築標章認證、BCFC黃金級建築認證的建築，呼應周遭山明水秀的大自然環境，明水公園綠帶環繞、群山美景近在咫尺、基隆河畔水岸風情宜人，因此「冠德大直湛」周圍特地留設300坪碳足跡廣場，設計地上16樓、地下3樓的銀級綠建築，將永續精神貫徹於日常生活中。更難得的是，「冠德大直湛」坐享自然與便利並存的生活機能，家門口即是捷運，下樓步行約30秒就到北捷大直站3號出口，交通便利度在北市難得一見，一站松山國際機場接軌國際，一站抵大直重劃區美麗華商圈，精品時尚、國際五星級飯店、米其林美食盡收囊中；舊大直商圈的小吃店家等傳統人情味濃厚，雙語明星學區永安國小、北安國中及大直高中、實踐大學形塑文教知性氛圍。

提升制震「冠德大直湛」守護居住安全　30秒抵捷運＋寬敞露台享卓越生活（圖／冠德大直湛提供）

▲「冠德大直湛」周遭有山有河，大自然環境舒適宜人。

一路努力拚搏至今，理應坐擁優越人生新風景，選擇「冠德大直湛」便能一次滿足所有心之所向，在45坪3房戶型中，還有僅存的珍稀機會能夠享有比他人更有餘裕的露台空間，廣達25坪的露天一隅，正好圓夢栽植一座專屬的雅致花園，四季花卉繽紛、綠意盎然帶來滿滿生機，也適合廣邀親朋好友至家中相聚，有一處寬敞地方在日月星辰陪伴下品嚐佳餚、歡樂暢聊；毛孩是許多現代人不可或缺的家人，露台就是能讓萌寵安心奔跑玩耍的絕佳場域；平時不僅主人能在此做日光浴、吸收天地精華，也能讓衣物被子曬曬太陽染上清新氣息；隨著年齡增長愈來愈懂得追求更多的自我時間和空間，對於生活的美好想像就在露台這多一分的空間中發揮得淋漓盡致。

靜靜地矗立在大直新舊交界的核心地段，「冠德大直湛」以去蕪存菁的理念構建出市心捷運45坪空間，7米客餐廳、雙採光、雙衛浴加上更衣室就是家該有的宜居尺度，在這裡可以眺望明水公園和山川優美景致，打開窗戶迎接滿眼綠意，走出家門30秒即抵捷運，將一切想要的全部掌握在手裡，「冠德大直湛」尊寵充滿非凡魅力的層峰VIP。

關鍵字：冠德大直湛制震

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