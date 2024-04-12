大雅3死縱火案　經手房仲曝：楊男曾高價求賣屋

▲台中大雅區昨驚傳3死火警，經手過該物件的房仲回想販售經過。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中大雅區昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、表姊游姓律師要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火。實登顯示，該屋在2020年底曾以總價2000萬交易，相較於同期、鄰房交易貴上250萬元，經手該社區2物件的仲介曝光當年銷售過程。

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根據警方調查，縱火的楊男與前妻李女為該棟房屋的原屋主，原本夫妻倆共同經營五金買賣，但後來受到疫情影響，楊男生意大幅下滑，積欠林家約1400萬元，無奈之下只得將名下房屋抵押給林母，並附帶條件5年後購回，以售後回租的方式住在此處。

未料楊男因中風而影響生活，連帶數月未繳納房租，案經法院判決後，要求楊男應歸還該屋給林家，但楊男認為當初與林家抵押時有附帶條件得以在5年後購回，認為林家背約，為此心生不滿，才造成悲劇。

▲2014年前屋主、也就是楊男以總價1483萬元買下該屋，6年後、2020年便以2000萬元出售。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

這處遭縱火的大雅民宅位於雅楓街上，鄰近神岡一帶，屋齡9年，據實價登錄揭露，2014年前屋主、也就是楊男以總價1483萬元買下該屋，6年後、2020年便以2000萬元出售，據謄本資料顯示，現任屋主為黃姓女子（林母）。

經手過該屋的仲介私下表示：「2020年楊男曾委託其他業者售該屋，但因開價超過2000萬元、高於當時行情，所以一直沒有找到下一手買家，其實同年8月我賣掉鄰屋，交易總價1750萬元。」

楊男也因此找上該名仲介想要賣房，但該仲介說：「簽訂合約沒多久，楊男就說自己賣掉了，當時也很驚訝竟然成交價還比隔壁貴了250萬元，現在才知道原來是賣給債主。」

對此正心不動產估價師事務所所長黃昭閔解析：「從謄本資料顯示，該屋曾在2020年設定1728萬元抵押權，用以換算貸款金額約1440萬元，推測銀行鑑價應落在1800萬元左右，因此當時出售總價，確實有高於市場行情，通常，買賣雙方若為債務關係，的確有可能造成成交價偏離行情。」

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