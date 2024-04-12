高雄小資族想往「極蛋白區」移動　網文引正反兩派戰翻

▲有網友上網發問，想往極蛋白移動，大樹區有明確計畫嗎？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價居高不下看回不回，在高雄蛋黃區購屋，單價動輒5字頭愈來愈普及。就有網友上網發問，想往極蛋白移動，大樹區有明確計畫嗎？引來網友大推，「酸民又不會幫付房貸，市區3房可買大樹透天。」

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有一名網友在臉書《樂居高雄建案價格討論區》發文指出，「想問大樹發展有計畫嗎？高雄買不起，但想往極蛋白區移動」，引來網友正反兩派意見掀起熱議，贊成的網友認為「市區3房可以買大樹透天，市區購屋壓力大，酸民又不會幫付房貸」、「有學區有車站有早市，算是方便阿」、「預算有限的話，確實可以考慮」。

也有不認同的網友推薦「大社被放生的區域，離市區、台積電近」、「買到大樹有些誇張，仁武還差不多」、「大寮吧，離88快速道路近，到市區也快。」

大高雄建築公會理事長洪光佐表示，大樹區位於北高雄外圍，過去推案都以透天別墅為主，根據實登，去年以來透天別墅成交總價從1200~1400萬元都有，確實與市中心3房價格相差不多，不過近年地價上漲，也有建商逐漸轉推華廈產品，成交價落在20~28萬元，規劃2~3房，降低購屋門檻。

▲大社、大寮分別鄰近台積電設廠的楠梓產業園區、以及大發和發產業園區，房價都還有2字頭。（圖／記者張雅雲攝）

旺曜建設總經理李昱廷表示，大樹區目前擁有不少開發利多，像是未來205兵工廠將遷移到大樹北營區，帶來就業人口。此外高雄第二條東西向快速道路也在規劃中，加上大樹原本就有的台鐵九曲堂站，人口進駐也推升住宅需求。

洪光佐分析，大樹到市中心較遠，與其他蛋白區相比，房價相對較低，仁武距離北高雄市中心最近，也有產業議題，房價已站上3字頭。至於大社、大寮分別鄰近台積電設廠的楠梓產業園區、以及大發和發產業園區，房價都還有2字頭，建議自住客買房回歸剛性理性，若能以「空間換預算」也無妨。

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