以前能買房！年薪百萬「現比衛生棉還輕薄」　年輕人嘆：我沒100萬

▲黃大米犀利直呼，「變薄的年薪百萬，比衛生棉還輕薄」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在年薪一百萬，也很難買得起房子！」網紅作家黃大米在臉書分享了她對於社會現況的看法，感嘆現在100萬「比衛生棉還輕薄」，而且也很難買到房，「卻還是一個天花板，不是人人可以拿到！」文章引來網友悲嘆，「對不起，我年薪沒有100萬」、「現在的一桶金是300萬起跳了」。

黃大米在粉專感慨，當年她大學畢業後，對於年薪100萬的期待充滿了希望，然而多年過去，這個數字依然被視為一個遙不可及的目標，「沒想到經過這麼多年，整個台灣社會還是覺得年薪100萬很多。」

她進一步指出，過去年薪100萬的人可以負擔得起房子，但在現今社會，即使年薪達到100萬，購屋壓力依然沉重。最後，黃大米形容，現在年薪100萬「比衛生棉還輕薄」，但仍是一個天花板，「不是人人可以拿到！」

文章曝光後，底下引來4千多名網友爆共鳴直呼，「以前都說百萬就是富翁，現在的百萬還是忙碌貧困的小蜜蜂」、「錢變薄了，貶值了，現在買房太難」、「同感，年輕人辛苦了」、「年薪百萬跟買房都是夢裡才夢得到」、「薪資永遠跟不上呀！富者更富，窮者更悲慘」、「現在的一桶金是300萬起跳了」、「同感！通膨吃掉了，滿街數百萬的車在路上跑，貧富差距太大非社會之福」、「對不起，我年薪沒有100萬」。