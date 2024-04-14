仁愛路1坪100萬↑　3缺點「盤子才買」！全場搖頭：窮人思維

▲仁愛路上的「宏盛帝寶」成交單價至少211萬元，為全台最知名名的豪宅之一。（圖／記者賴志昶攝）

記者施怡妏／綜合報導

北市大安區仁愛路段豪宅群聚，吸引不少高資產族群入住，不過有網友納悶，仁愛路整路規劃不良，很多都是單行道，去哪都要繞一大圈，而且沒有捷運站，附近機能也不好，不懂為何40年的老房子一坪可以賣100萬元，不如去板橋買豪宅，貼文曝光，掀起網友討論。

有網友在PTT發文，台北市仁愛路道路寬廣，卻皆為單行道，去哪都要繞一大圈，「交通也不方便，整條路上面都沒有捷運」，機能也不好，星巴克、麥當勞、肯德基超少，也沒有平民小吃，「連一間百貨公司還是商場也沒有」。

然而，仁愛路的房價卻高達每坪100萬元，且多為3、40年的老房子，相較之下，以同樣的價格，不如去板橋買豪宅，「板橋生活機能又好，還有3間百貨，沒人發現仁愛路一坪買100萬根本盤子嗎？」

▲網友表示，仁愛路的房子1坪已經要200萬元。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友笑喊，買得起仁愛路的人根本不需要擔心，「你覺得住在仁愛路的人有需要care交通方不方便嗎」、「住那裡的人，出家門就有專車送去上班」、「有錢人要的是安靜隱私，不是住在百貨旁邊」、「窮人思維」、「這就是你跟住在仁愛路上的人差別」、「住仁愛路的吃啥麥當勞，都是私廚到家煮飯」、「住仁愛路是給你在林蔭散步的，不是讓你出門通勤的，我認識住仁愛路好房的，不少會有幫傭打掃，會煮完飯再離開，孩子吃東西都不用煩惱，你說大人呢？他們都在世界各地飛」。

還有網友指出，現在100萬應該買不到仁愛路的房子，「100萬現在有？不早都200萬左右了嗎」、「一坪100萬？朋友家在仁愛光復那，40坪左右賣了快7000萬，30幾年的大廈」、「哪裡還有100萬的可以買，我歐印」、「仁愛路現在若有新建案都200萬起跳了啦」、「那邊如果只賣100萬，撿到便宜了」、「一坪100萬可能是發生在15年前」、「仁愛路100萬太便宜了吧」。