中國前首富持續變現！　萬達集團「北京總部大樓」也賣了

▲萬達集團迄今已出脫15座萬達廣場。（圖／CFP）

記者陳致平／綜合報導

中國萬達集團近年來陷入財務危機，不得不積極出售旗下優質資產以應對債務壓力。上月底萬達以600億人民幣（約2678億新台幣）的價格出售了「大連新達盟」，近日萬達集團創辦人王健林更出售了位於北京的萬達總部。這些舉動讓中國媒體認為，萬達的財務狀況並未達到「安全區」。

據日經亞洲報導，萬達集團再次進行財務整理，變賣其資產。北京萬達廣場實業有限公司的股權在9日發生了轉讓。原來的全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，而新加入的股東是坤華（天津）股權投資合夥企業，持有99.99%的股份，成為了新的控股股東。此外，坤元辰興（廈門）投資管理諮詢有限公司持有0.01%的股份。

這次股權轉讓的接手者為新華人壽保險股份有限公司和中金資本運營有限公司，共出資人民幣100億元（約446億新台幣）。其中，新華保險持有99.9%的股份，中金資本持有0.1%的股份。

對於外界的詢問，萬達集團至今尚未對此作出回應。然而，自2017年財務問題爆發以來，王健林曾在中國多次嘗試上市集資，但均以失敗告終。直至2023年，萬達仍在持續出售資產以應對財務壓力，其中包括上海和廣州等多個城市的萬達廣場，合計已轉讓15座萬達廣場。

此外，除了出售商場，王健林家族去年還賣掉了萬達電影，獲得了近百億元的資金。

不過，北京商報指出，王健林以股換現的策略為萬達帶來了寶貴的現金流和喘息時間，然而，「賣賣賣」的資產出售腳步意味著萬達仍未真正走出財務危機，或許還存在「尚未曝光的潛在風險」。

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

中國萬達集團於1988年成立，已成為一個多元化的大型跨國企業，涵蓋飯店、房地產、文化和娛樂等多個產業領域。該集團的創辦人王健林曾是中國大陸的首富。根據胡潤研究院於3月公布的「2024胡潤全球富豪榜」顯示，王健林家族的財富在一年內減少了72％，僅剩下300億元。