前金區史上單價最高建物！　實勘現場竟是「82歲木造屋」

記者張雅雲／高雄報導

近年高雄蛋黃區中古屋，隨區域新案持續創高價，也跟著水漲船高，根據最新實登，前金區82年木造透天老屋，去年底有自然人以1.6億元成交，建物僅46.8坪，換算單坪達342萬元，創區域天價。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

▲前金區82年木造透天老屋，去年底有自然人以1.6億元成交，創區域天價。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新實登顯示，該戶透天位於前金區光復一街，為地上1樓，屋齡82年，地坪204.19坪，建坪數僅46.8坪，去年12月底以總價1.6億元成交，換算每坪單價高達342萬元，為實登有史以來前金區單價最高紀錄。

▲周邊街道土地成交價落在70~100萬元，若換算該物件單坪土地成交價為78.5萬元，還在合理範圍。（圖／記者張雅雲攝）

值得注意的是，該戶合計共有4筆土地、1筆建物交易，主要建材標示為「木造」，備註更特別註明建物價格為28.7萬元。據了解，買方為高雄在地自然人。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉宜昀表示，此次成交個案買家著重在土地價值，若以單坪價格342萬元來看，當然相當不合理。

該物件鄰近漢神本館、大立精品，位於市中心蛋黃區，周邊街道土地成交價落在70~100萬元，若換算該物件單坪土地成交價為78.5萬元，還在合理範圍，猜測可能投資、自用，或未來整合推案，都有可能。

▲新屋主開出月租金15萬元求租。（圖／記者張雅雲攝）

目前新屋主重新出租，月租金開出15萬元，以建坪換算，單價約為3260元，略高於區域單坪800~2000元行情。以入手價1.6億元來看，投報率約為1.1%。

▲漢神本館、大立精品周邊老屋，有都更、危老潛力，吸引買家願意進場。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄中華民生加盟店店東袁鉦淯指出，該物件周邊因可建地不多，新案也少，成交單價落在39~43萬元。看準老屋有市中心難得完整基地，吸引買家願意進場，且建物已相當老舊，有都更、危老潛力，因此近幾年高雄精華地段老透天，也相當搶手。

不過由於周邊生活機能完善，加上該區屋主大多長期持有自住，市場上釋出案量不多，在物以稀為貴之下，價格逐漸趨高。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招