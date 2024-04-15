富豪砸1.4億包層豪宅高樓戶　一查購屋習性「同品牌鐵粉」

記者陳筱惠／台中報導

中台灣豪宅經常出現富豪包層的房地買賣，據實登揭露，位於南屯的豪宅「雙橡園1617」出現自預售以來最高總價交易，高樓層戶別成交7630萬元，單價衝到70萬元，進一步追查發現，新任屋主同樣是過去同建商住戶外，另一筆6658萬元同樓層也是該屋主包下。信義房屋專家認為：「在中坪數推波助瀾下，包層交易未來有機會更長出現在市場。」

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

▲位於南屯的豪宅「雙橡園1617」出現包層交易。（圖／記者陳筱惠攝）

位於七期南側，文心森林公園的「雙橡園1617」個案，2020年以均價每坪55.2萬元，穩居台中10大豪宅，經過3年時間，隨著房地產多頭起漲，該社區近1年房價衝破7字頭，其中不乏鐵粉強力回購。

▲經查地籍資料，大手筆包層的新屋主，原本就住在該建商另一棟豪宅「雙橡園V1特區」，等於2年內該富豪就砸下2億元購置3戶同建商物件。（圖／記者陳筱惠攝）



經查，位於高樓層整層2戶，分別成交7630萬元、6658萬元，為同一自然人購入，總價1.4288億元，坪數分別為124.07坪、110.3坪，加總超過200坪，而單價拆算都超過70萬元大關，單筆交易成為該建案自預售以來最高總價交易。

經查地籍資料，大手筆包層的新屋主，原本就住在該建商另一棟豪宅「雙橡園V1特區」，且2022年才以5150 萬元購入，換句話說，2年內該富豪就砸下2億元購置3戶同建商物件。

▲豪宅規劃通常為一層2戶，因此包層就等同於將梯廳作為累透天庭園概念，也讓注重隱私的富豪特別喜愛包層交易。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，群義房屋南屯市政直營店主任何秉宸表示：「大七期其實不少交易都是屬於包層交易，因豪宅規劃通常為一層2戶，因此包層就等同於將梯廳作為類透天庭園概念，也讓注重隱私的富豪特別喜愛包層交易。」

信義房屋温峻豪則表示：「目前從預售市場來看，中部的一線品牌建商開始感受到房市變動，進而將產品坪數縮小，包含一線建商寶輝、聯聚等，讓購屋族有大坪數需求也能將眼光購置2戶，未來可打通或是家人採同層不同戶方式，在中坪數推波助瀾下，包層交易未來有機會更長出現在市場。」

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

信義房屋更多相關新聞