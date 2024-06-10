公設只有一個小花圃！新住戶見「公共電費」嚇壞　過來人解惑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近新搬到一棟電梯大樓，共有68戶，除了兩台電梯外，公設就只有一個小花圃；然而，他收到最新一期電費單時，發現公共電費遠遠超出預期，忍不住驚呼「不知道為什麼分攤的公共電費這麼高？」

網友在臉書社團「買房知識家」發文表示，剛搬到這個大樓，住戶有68戶，2台電梯，公設只有一個小花圃，全都是平面停車位，且一樓大廳旁有個管理室，不過裡面沒有冷氣，至於樓梯燈則是自動感應的。

沒想到，原PO收到的最新一期電費單中，公共電費竟高達753.7元，讓他不禁疑惑，「不知道為什麼分攤公共電費這麼高？請問可以如何確認呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「第一次住大樓嗎？看起來還算正常耶」、「貴在2個電梯，我32戶一梯，本期電費公共電費458元」、「住大樓如果戶數少，公共電費真的就是比自家電費高啊！我們有168戶、四部電梯也是這樣」、「大樓公共用電差不多是這樣啊！你的還算便宜的，我朋友的公共用電要1000多了呢」、「戶數少分攤多」、「還有很多潛在用電喔~例如加壓馬達、水塔等等」。

另外，也有內行分析，其一是契約用電量太高，再者是戶數少，也可能是大家剛交屋，裝潢期間電梯使用率高，「我從剛交屋開始，第一次繳電費2335元、第二次1246元、第三次932元。」