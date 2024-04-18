陸房市持續低迷　3月新房、中古屋價格持續走跌

▲福州市民前往住房展銷會洽詢購房資訊。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房市持續低迷，大陸國家統計局16日公布的最新數據顯示，3月一線城市新房銷售價格年減1.5%，降幅較上月擴大0.5個百分點。

其中，北京、上海分別上漲0.8%和4.3%，廣州、深圳均下降5.5%。二、三線城市新房銷售價格則較去年同期分別下降2.0%及3.4%，降幅比上月分別擴大0.9和0.7個百分點。

按年看，各線城市商品住宅銷售價格年減幅均有所擴大。

3月一線城市中古屋銷售價格更較去年同期大降7.3%，降幅比上月擴大1.0個百分點。

其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降6.4%、6.9%、8.6%和7.4%；二、三線城市中古屋銷售價格較去年同期分別下降5.9%及5.7%，降幅比上月分別擴大0.8和0.6個百分點。

此外，大陸各地爛尾樓狀況持續存在，損害不少民眾權益。為保證建設項目能持續，防範風險，大陸官方去年下旬推出房企項目「白名單」融資支持。

大陸住建部數據，截至3月31日，各地推送的「白名單」項目中，1,247個項目已獲得貸款發放1,554億元。不過制度實行一段時間以來，有房企反應資金給得太慢。

大陸國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地產工作並主持召開座談會。他強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項目按時建成交付。