左營40年清粥小菜老店熄燈　在地：跟租金無關

記者張雅雲／高雄報導

左營大路是高雄發展最早的區域之一，有家40年老店「貓王宵夜清粥」，該店晚上6點半才營業，不少在地人從小吃到大，就愛這一味，不料近期鐵門拉下，開出約3萬元招租，在地房仲表示，老闆退休歇業，該店每天賣50碗清粥就能打平租金，停業與租金無關。

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▲「貓王宵夜清粥」位於左營區左營大路，至少開店已40年，Google Maps已顯示「貓王宵夜清粥」。（圖／記者張雅雲攝）

「貓王宵夜清粥」位於左營區左營大路，至少開店已40年，是當地相當知名的老店，不少民眾就是從小吃到大，甚至有當地人直言是「久久不吃就會想念」的美味，招牌就是地瓜粥，配上各式家常小菜，晚上6點半開店到賣完為止，常常大排長龍，太晚來就買不到。

▲40年老店「貓王宵夜清粥」，老闆透露要退休，決定停止營業。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到近期鐵門拉下後，Google Maps已顯示「貓王宵夜清粥」永久歇業，老闆也透露要退休，決定停止營業。網友也在評論區感嘆「讓人很回味的店，家常菜真的是太厲害了。」、「這是家老店了，每次用餐幾乎都是要排隊」，而歇業後，屋主也秒開2萬9800元重新招租。

根據《591房屋交易網》的出租資料，該店整棟出租，為地上2樓，使用坪數為26坪，屋齡75年，租賃及買賣實登均無紀錄，若以地瓜粥1碗20元換算，幾乎只要每月日售50碗以上，就能打平租金。

▲該店整棟出租，為地上2樓，屋主秒開2萬9800元重新招租。（翻攝自《591房屋交易網》）

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智分析，左營大路屬於左營早期發展生活圈，附近有海軍營區，早期軍人放假都在左營大路娛樂消費，小吃店、銅板美食也多，商業機能發達，甚至可以從早餐吃到宵夜。

近年因當兵人數減少、役期縮短，商圈已出現沒落的現象，不過還是有不少老店持續經營，像是燒餅、豆漿、楊桃湯、餛飩等。

▲近年左營新舊生活圈發展落差太大，左營大路店面屋齡動輒50年起跳，整棟租金2~5萬都有。（圖／記者張雅雲攝）

不過近年左營新舊生活圈發展落差太大，不少人潮轉往巨蛋、高鐵移動，區域目前以透天店面為主，屋齡動輒50年起跳，整棟租金2~5萬都有。

因土地使用分區為商業區，區域地價行情落在單坪70~100萬元，也有都更、危老效益，開始吸引建商整合透天，進行土地開發。

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