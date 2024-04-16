貨櫃車老闆搬5億現金　不眨眼掃進14期600坪地

▲位於14期榮德段3筆土地合併總面積約637坪，總金額約5億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中14期重劃區不僅開發商爭搶插旗，傳產大亨也不斷傳出購地訊息，據實登揭露，位於14期榮德段3筆土地2月份交易，合併總面積約637坪，總金額約5億元，換算每坪單價約78.5萬元。實際走訪現場，該地座落正對8500坪「公34」公園，而基地四周則掛上招租布條。

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據實登揭露，榮德段241、242、373地號等3筆土地總面積約637坪，總金額約5億元，換算每坪單價約78.5萬元，經查，買方為運輸背景的傳產業者，營業據點橫跨北、中、南。

▲《平均地權條例》限制私法人購置住宅，進而引導資金流向商辦、土地等。（圖／記者陳筱惠攝）

特殊產業瞄準14期購地，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「傳產在本業升級上有一定難度，因此當有資產配置需求時，多會轉投資到他處，其中不動產就是最常見的標的，除了本次14期出現傳產業者重金獵地外，過去也有陽明海運購置辦公大樓案、東立物流跨足飯店及都更案等。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則認為：「《平均地權條例》限制私法人購置住宅，進而引導資金流向商辦、土地等，台中不少新興重劃區如14期、13期、單元5等千坪以上土地經歷建商插旗後，規模較小的土地供給就成為傳產業者標的。」

▲以傳產業者來說購地雖然取得價格不會特別便宜，但舉凡企業總部、租借等用途很多。（圖／記者陳筱惠攝）

此波傳產業者陸續出現購入土地的現象，白洪章說：「購地相較於購屋，除了沒有折舊問題，以傳產業者來說購地資金相對建商放款條件也比較不嚴格，雖然取得價格不會特別便宜，但舉凡企業總部、租借等用途很多。」

另外值得注意的是，2019年8月15日「境外資金匯回專法」上路，政府提供為期2年的租稅優惠，引導資金實際匯回3351億元。但限制5年不得投入不動產禁令，有望將於今年8月解禁，目前在股市強勁但通膨高漲的情況下，白洪章認為：「不動產的保值抗通膨特性、未來碳稅議題以及目前缺工缺料導致成本上揚問題未解，很難防止台商回流的資金流進不動產。」

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