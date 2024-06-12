老公寓維修費「他獨扛數10萬」　住戶集體裝傻！律師認了：最大輸家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「黑心律師」楊律師日前透露，花蓮7.2強震後，他們通往屋頂的門窗壞掉了，於是立刻找師傅來修；他也不禁感嘆，這10多年來，整棟大樓的維修費都由他獨扛，而鄰居則集體裝傻，不過他認為，住戶們未必是錯的，只不過在這場賽局中，他已成最大輸家。

楊律師在臉書提到，「地震隔天，我們那棟通往屋頂的門窗壞掉了，和框分離，抬頭看像屋頂破個大洞，若不修理，下雨時整棟樓梯間會淹水，於是我立刻找師傅來修。」

他直言，這10多年來，整棟大樓的維修費都由他一個人出，已獨自負擔數10萬元了，「我曾試著貼公告，要同棟鄰居分擔，但只收到2筆小錢，後來就心灰意冷不再貼公告了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

楊律師苦笑道，自己未必是對的，而住戶們集體裝傻也未必就是錯的，「因為最先忍不住站出來處理的人，花時間又花錢，而忍到最後的人，就能不花半毛錢坐享其成。但我確定台灣最美的風景不是人，而我是這個賽局的最大輸家。」

對此，網友們紛紛回應，「老舊公寓大樓都是這樣，誰用得到誰才會修，用不到就放著先」、「我們家也都是貼公告，整棟樓的人都會平分，刷洗樓梯、換門鎖什麼的」、「你的善良需要停損了」。