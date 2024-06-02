台中房子「貴到誇張」他嘆不如北漂！一票看傻：身在福中不知福

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在房價越來越貴，也帶動租金市場行情不斷攀升。一名網友就說，本來畢業後想留在台中工作，可是看了一下租屋網，發現現在的租金「貴到很誇張」，以前大約7000元的房子，現在幾乎都要破萬了，讓他很吃驚，好奇這樣是不是北漂比較好？網友一看就直說，「你真是身在福中不知福，台中很便宜了！」

原PO在Dcard發文表示，畢業之後想留在台中工作，可是最近在租屋網或IG上面找房子，發現以前大約5000元的房子，現在租金都開價7000元，原本月租7000元的物件，如今幾乎都破萬了。他不禁感嘆，雖然不奢求租屋補助，「但租金價格也太浮誇的貴了吧？」好奇是不是北漂反而比較好？

網友紛紛有感，「原來不只我有一樣的想法」、「感覺政府的租補全進房東口袋了…因為租補，房東變相漲價，目前找房中」、「確實漲很多」，還有人建議，「去逢甲那找找，勉強還有便宜的」、「台中找找蛋白區以外的，可以找到比較便宜的，之前我在南區租五坪的也才4000而已，屋齡雖然高一點，但是隔音不錯還有乾濕分離，反正台中也不大，機車半小時就到市中心了」。

也有人直言，雙北的房子更可怕，「你確定？你要不要看一下雙北正常套房的價格，基本上都10000，新北有些偏僻的區才有7000+」、「7000元…在台北大概是老舊破爛問題一堆的迷你分租雅房，或新北勉強尚可居住的普通雅房吧」、「7000在三重現在都只能租到分租雅房了，10000的套房都很難找了，有也是很小很舊，新北都這樣了更不用說台北市」、「雙北更扭曲吧，之後要北漂找到要哭了」、「雙北能住的都是1萬起跳哦，沒差就去」、「台北信義區的5坪小套房，都要1萬5以上了」。