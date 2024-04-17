大陸高層考慮收購全國爛尾樓！　轉做為社會住宅

▲中國將採取「重大舉措」解決房地產問題。（圖／CFP）

文／中央社

根據財新傳媒，中國高層正在考慮建立一個全國性的房地產平台公司，負責收購各地爛尾樓，然後將其轉變為保障性住房。不過，這種方案也面臨財源等一連串挑戰。

財新傳媒旗下新媒體「金融我聞」15日報導，日前訪問中國的美國財長葉倫（Janet Yellen）6日與中國國務院副總理何立峰會談結束後，有外媒披露，葉倫說，中國將採取「重大舉措」解決房地產問題。

報導說，所謂重大舉措，除了今年1月初推出的「城市房地產融資協調機制」（俗稱房地產「白名單」），也可能包括考慮借鑑日本經驗，建立一個全國性的房地產平台公司，負責收購各地爛尾樓。這些購來的房子將被打造為保障性住房（社會住宅），對外出售或出租。

報導引述金融機構人士說，當前中國的房價仍處於下行通道，房價何時能見底還是未知數；「國家隊」此時如果能夠下場收購，一定程度上利於穩定房價。

這名人士並認為，相較於地方政府自行引入政府平台公司或地方國資參與收購，會面臨由哪個主管部門定出規則或做出判斷、要接收哪些房企的建案等一系列問題，成立全國性平台公司來運作，至少有統一的機構可以直接確定各項事宜。

不過，也有業內人士表示，這個全國性平台公司一旦成立，並介入收購現有問題建案，將遭遇一連串挑戰，比如：錢從哪來、如何制定收購標準、後續如何運營收購來的房源，實務中又該如何把控好各環節中潛藏的道德風險等。

報導說，在「保交樓」的壓力之下，已有地方政府設立紓困平台設法化解當地停工建案的風險。譬如深圳市政府在2022年初就成立深圳市安居建業投資運營有限公司，作為市屬平台承接問題建案交付任務。

不過，有知情人士表示，深圳安居建業註冊資金不多，更多是透過「代建代管」的方式參與問題建案的開發建設，不太可能採用收併購模式。國資平台的進場，主要是提供信用背書並撮合融資，這會讓債務機構的態度有所不同。截至2024年1月，深圳安居建業在當地已經盤活了15個建案，其中5個完成交付。

有關由政府「收購」爛尾樓轉作保障房的做法，今年以來在中國不乏有經濟學者呼應。

中國社科院金融研究所副所長張明11日在「財經」雜誌上撰文，談如何化解房地產風險，其中建議，在三四線城市有到大量房屋賣不出去，同時也有大量保障性住房需求，可以考慮由地方政府出資設立基金，用較低價格從開發商手中收購過剩住房，將其轉變為保障性住房來滿足新市民居住需求。

他表示，考慮到地方政府財政資金大多捉襟見肘，這種住房基金的資金可由中央政府發行特別國債來提供。至於這種做法是否會引發尋租行為與道德風險，他認為可以透過引入市場化拍賣機制來解決，讓開發商根據政府的條件投標。