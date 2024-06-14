婚後想搬出去住！婆家質疑「不想盡孝」　她嘆：被情勒

▲原PO和老公只有登記，沒有舉行婚禮。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

婚後要自己搬出去住，還是住在婆家？一名女網友發文表示，她和老公已經登記結婚且有孩子，但尷尬的是，娘家堅持要辦婚禮才算真的結完婚，老公那邊則覺得登記就算結完婚，現在公婆質疑她是因為不想盡孝才要在外租屋，讓她覺得被情緒勒索。貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「正在考慮要不要搬去公婆家住」為標題發文，提到她雖然和老公已經登記結婚，且有個孩子，但因為他們家覺得「登記」不算真的結婚，所以她一直沒住進婆家。至於老公那邊，則覺得提親、辦婚禮浪費錢，所以一直沒有後續動作。

原PO對此感到煩惱，因為娘家堅持要辦婚禮、媒人提親才算真的結完婚，可是老公那邊也不願妥協，覺得登記了就等於結完婚，且除此之外，她本來有考慮要在外租屋，但公婆又說浪費錢，並質疑她是不想盡孝才要住外面，讓她感覺被情緒勒索。

貼文一出，不少網友都留言表示，「我覺得你把好多事情都混在一起了，完全不建議你跟公婆住」、「可以不要就不要，對方都擺明要叫你當傭人了」、「這麼多前輩血淚的分享，真的不要自討苦吃搬去婆家耶」、「你自己想辦婚禮嗎？如果老公那邊不辦，你們家自己也可以辦呀，就自己付錢。房子的部分，你和老公覺得沒問題的話，那就請他自己去坦自己的父母」。