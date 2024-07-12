除濕機水箱沒提把有差嗎？　過來人曝2點才是重點

▲你在買除濕機時最在意什麼功能？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

在挑選除濕機時，你認為最重要的功能是什麼？日前有網友想購買除濕機，但另一半認為除濕機水箱如果沒有提把，不如乾脆別買，讓她只好上網求助「有沒有把手真的差很多嗎？」對此有人指出，有沒有提把的影響不大，「覺得沒差欸，拿好就好了」，也有人驚訝，「竟然有除濕機水箱是沒有提把的嗎？好難想像。」

原PO在《Dcard》透露，近日打算買除濕機，她認為買有牌子價格合理就好，但男友認為除濕機應該買水箱有提把的機型，不然倒水時很容易打翻，若沒有提把乾脆別買，上網找過似乎沒有符合男友需求的機型，好奇有沒有提把是否差很多，以及是否有推薦水箱比較好拿的牌子？

看完原PO的需求，有人讚同表示，「我之前就是沒有中間提把，手滑直接灑了客廳一大灘」，但也很多人認為買除濕機價格和效能才是要注意的地方，水箱是否有提把影響不大，「有沒有提把不是很重要，就算沒提把，拿的時候小心點就好」、「家裡一台沒提把，一台有手握的地方，覺得沒差欸，拿好就好了」、「沒有提把影響不大啊，我覺得反而提把挺佔空間的」。

另外台電先前也曾提醒，民眾記得定期清理除濕機、空氣清淨機的濾網，一來可以避免灰塵等髒污堵塞，二來可以維持電器的運作效率更加省電，兩到三週定期清洗濾網，除濕機約可年省8％的用電，空氣清淨機可年省約5％的用電。