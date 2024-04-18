「復古彈珠台」突竄起　月租43萬進駐逢甲校門角間

記者陳筱惠／台中報導

逢甲商圈人潮有感回溫，但進駐產業趨向娛樂店家，據實價揭露，位於逢甲大學校門口的逢甲路上，過去長期由保養品店經營的角間，以每月43萬元租金出租，實際走訪，驚現是復古「彈珠台」，在地業者表示，逢甲商圈雖未回到疫情前水準，但高價租金也只能依靠娛樂型、人力少的這類店家支撐。

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▲位於逢甲大學校門口的逢甲路上，過去長期由保養品店經營的角間，以每月43萬元租金出租。（圖／記者陳筱惠攝）

近期逢甲商圈出現2筆大型租賃實價登錄，分別是位於逢甲大學校門口的逢甲路上，過去長期由保養品店經營的角間，以每月43萬元租金出租，另一間則是位於逢甲路、福星路過去被視為學生最喜愛的體育用品店，以52萬5000元出租。

▲位於逢甲路、福星路過去被視為學生最喜愛的體育用品店，以52萬5000元出租。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，逢甲大學校門口的逢甲路上的角間，竟是被近期逢甲相當流行的「彈珠台」店家承租，白天該店家尚未營業，不過透過櫥窗看進去，不少復古機台排排站，一旁還有零食貨架。

聚利地產店長蘇一峻表示：「彈珠台店引起一陣風潮，結合夾娃娃機的多樣性，銅板價的花費也相對吸引民眾，目前逢甲人潮明顯回溫，但是尚未完全回到疫情前的榮景。」

▲逢甲大學校門口的逢甲路上的角間竟是被近期逢甲相當流行的「彈珠台」店家承租。（圖／記者陳筱惠攝）

蘇一峻補充：「經過這10年來逢甲夜市商用不動產的轉賣潮，讓房價墊高、租金也降不下來，因此目前只有這類娛樂型、低人工成本的店家，可以支撐租金。」

不過蘇一峻認為：「近期有不少如飲料店、特色菜等店家，願意以10萬元以下的店租搶進商圈，成為商圈復甦的中堅主力。」

▲ 彈珠台店在台中引起一陣風潮，結合夾娃娃機的多樣性，銅板價的花費也相對吸引民眾。（圖／記者陳筱惠攝）

實際詢問還在試營運的陸菜店家「冒香香冒菜鍋逢甲店」老闆，他說：「首間店面選在逢甲，其實就是看準逢甲商圈對於新事物的接受度相當高，開業這幾週來，不僅是學生顧客，其實也不少外籍人士消費。」

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