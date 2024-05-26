台南首座自建社住宅！「宜居小東」379戶　預計2025年完工

▲台南宜居小東公宅模擬圖 。（圖／台南市府提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市政府積極推動社會住宅政策，「台南市宜居小東公宅上梁典禮」於日前舉行，主典官祈求房屋永固，未來居民生活美滿。台南市府表示，目前全市興建中及規劃中的台南公宅約8,402戶，提供台南市民只租不售的優質社會住宅，期實現宜居城市，降低青年及弱勢族群居住負擔。

宜居小東公宅為本市首座自建社會住宅，基地西臨台南公園，東鄰成功大學及南側台南火車站，交通區位良好。該公宅現已完成建物結構體，預計2025年初完工，全棟採通用設計、強化區內無障礙設施，並配置部分無障礙住宅，建構易使用、高適應性之環境，營造全齡優質住宅，榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規劃設計類─卓越獎」。

都發局說明，宜居小東公宅為地下3層、地上14層之住宅大樓，落成後將提供1~3房型共379戶，並附設商業空間、幼兒園、老人日照中心及地下公共停車場，保留基地既有喬木，在南北側各自形塑圍繞台南老樹的內庭，以水平方向與垂直綠帶設計手法連接至東邊鐵路綠軸，同時規劃取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章，打造優質社區景觀住宅。

台南市府表示，宜居小東已於2021年5月舉辦動土典禮、7月動工，預計2025年3月完工。為了照顧弱勢及青年族群、實現居住正義，宜居小東公宅共分為三種房型：1房型221戶、2房型124戶、3房型34戶，配有停車位：汽車341位、機車518位。基地位於小東路與北門路口，西面台南公園，東臨成功大學，鄰近台南火車站及未來轉運站，就業、交通、休閒購物等機能良好。

▲台南宜居小東公宅施工照 。（圖／台南市府提供）

另外，位於小東路北側興建只租不售之台南公宅，基地為住七住宅區，建蔽率60%、容積率270%。依據都市計畫法台南市施行細則，社會住宅容積得酌予提高至法定容積之1.5倍。

宜居小東結合幼兒園、老人日照中心、店鋪與公共停車場，提供379戶一～三房型，各戶包含乾濕分離衛浴、廚具、曬衣架等，預計取得銀級綠建築與合格級智慧建築標章。