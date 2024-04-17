假裝配合買房！家人秒拿他印章「買預售屋」　男傻了：被迫背房貸

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

突然背上貸款？一名網友透露，前陣子家人意外繼承一筆財產，就一直想方設法要買房，但因為後續還要背房貸，於是想找他一起承擔。起初他不斷拒絕，可是最後不勝其擾，只好假意答應，沒想到對方就拿著他的印章去簽購屋契約，讓他超傻眼。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，去年年中的時候，家人意外繼承一筆財產，在那之後就一直想要買房，但因為那筆錢不夠直接置產，所以對方就一直找他合買，希望可以一起背房貸。由於他當時才剛到台中工作，根本沒辦法背房貸，因此不斷拒絕，無奈最後受不了一而再再而三的騷擾，只好假意配合，心想只要不去簽名就沒事了。

沒想到最近家人卻背著他，直接拿他的印章去簽了預售屋的合約，「這份合約不是只有我的名字，也有我家人的名字，他是打算共同持有，但我也要背房貸」，現在他莫名背上房貸，好奇到底該怎麼做才能取消？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



網友看到後就說，「打電話去預購屋的銷售處，說你沒有要買，要取消合約。一般是會退訂（扣除某些費用），你問一下」、「銀行那邊應該過不了吧，對保時一定會跟你確認意願」、「真的不想的話就打去取消，並和家人說清楚然後報警」、「假意配合是？？？不要就不要很難嗎」、「你直接跟家人講清楚，你不繳貸款、不簽名，直接打給建商 把預售屋退了，家人堅持，你就講清楚不買，大不了家人賠15%房價違約」。

也有不少人建議，「直接到警局提告偽造文書，到時由法院判決結果，到購房處直接無條件解約」、「是可以提告偽造文書，舉證地理資訊自己沒有現場簽約，且未同意授權別人代為簽約，但是要提醒一點就是那個偽造文書是公訴罪，開弓沒有回頭箭，想好再告」、「耳熟能詳的偽照文書，人在上班，沒有主動授權及親自委託親人辦理事務，銀行沒有打電話及本人確認，委託書拿出來看看是誰違背本人意願」」。