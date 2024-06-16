想住電梯透天！他一算「要歐印3間出租房」爆猶豫　一票人狂勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友現居一棟小透天，同時擁有３間出租的小套房，最近他有意購入更大的電梯透天，但必須將出租房全售出，才能支付頭期款及減輕未來房貸的負擔，這讓他陷入抉擇。對此，網友們一面倒搖頭，直呼「住太大只會開心一陣子，等到打掃累了，就會懷念以前了。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，「自己有3間二小房在出租，目前住小透天，最近有想買一間大的電梯透天，算了算要賣掉3間出租房，才能付頭期款，也想貸款先繳多一點，讓自己住得輕鬆、沒太大負擔。」

原PO直言，若出租房全賣掉，後面就沒租金這項被動收入了，但可以住的空間大又舒適，讓他十分猶豫，「真的有點煩，想請問如果是你（妳）會怎麼做呢？就保持現狀住小透天，還是賣了3間出租房換電梯透天？」

對此，網友們紛紛回應，「房子太大打掃起來非常累」、「會這樣問表示你除了租金以外，收入其實並不太高吧？如果是的話，你何必為了大透天電梯，而去賣掉三字隻金雞母？確定你撐得住後續的維修跟保養？」「賣了就沒被動收入啦」、「我選擇現狀，沒負債壓力還有被動收入，比較有安全感」、「我覺得有租金收不錯，自己的居住空間可以適度就好，如果有小孩，之後大學和就業有可能就離家了，過多空間打掃累，又容易堆雜物」。