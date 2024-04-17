外地人、成大學生都能租　台南唯一自建社宅明年招租

▲台南社會住宅「宜居小東公宅」上樑，位於北區蛋黃區。（圖／台南市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南持續推動社會住宅，17日社會住宅「宜居小東公宅」上樑，位於北區蛋黃區，該社宅是台南市目前唯一的自建社宅，預計2025年可招租，提供1~3房型，共計379戶，因地段精華，已有不少在地人想申請。

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「宜居小東公宅」為台南首座自建社會住宅，位於北區小東路與北門路二段口，周邊有台南公園、成功大學、台南火車站，交通、休閒及商業等各項機能佳，預計2025年初完工，可提供只租不售1~3房型，共計379戶。

台南市府都發局表示，基地面積約0.8公頃，規劃地上14層、地下3層的1幢2棟建築，1樓設置社會福利設施，包含日照中心及幼兒園、店面，滿足入住民眾的多元生活機能需求，地下停車空間作為公共停車場，以緩解火車站周邊龐大停車需求。

▲台南火車站周邊地理位置優越，為早期發展商圈，租屋需求高。（圖／記者張雅雲攝）

因為周邊生活機能相當發達，租屋需求高，又有成功大學龐大的租屋族群，已經有不少民眾急著想申請。台南市都發局表示，該社宅2025年2月完工後還要經過驗收、點交等程序，預計明年下半年招租後，就能陸續進住。

並透露承租條件會設定排富條款，目前暫定只要在台南市就學、就業，且無自有住宅，家庭收入符合當年度的低於最低生活費3.5倍，就能申請。也就是說，外地人、成大學生只要符合資格，就能申請社宅。

台灣房屋成大東豐店店長林致承表示，台南火車站周邊地理位置優越，為早期發展商圈，商業機能相當發達，區域可建地也不多，新大樓十分稀缺，屋齡10年內大樓，附家具租金2房約1.7~2萬元，3房約2.5~2.8萬元。

林致承表示，社宅有機會以低於區域行情的租金承租，以北區的地段條件來看，預估申請將十分踴躍，中籤率恐怕也不高。



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