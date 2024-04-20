震後30年中古大樓開始跌價　在地：開高小降早就有

▲花蓮日前發生規模7.2強震後，接連幾天餘震頻繁，就有網友忍不住發問，會不會造成地震效應？（圖／記者王兆麟攝）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮3日發生規模7.2強震後，接連幾天餘震頻繁，就有網友忍不住發問，會不會造成地震效應？之前房仲都說30年大樓以上公設比低、買到賺到，但是震後屋主紛紛降價求售，是不是要開始跌價？信義房屋專家直言，價格仍回歸個案表現。

《地產詹哥老實說》EP201／囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」 開徵後當心「便宜有誤區」

原PO在Dcard以「高雄30年中古大樓開始跌價」為題發文指出，這次花蓮地震前，30年前的中古大樓都賣很貴，房仲都說，以前室內坪數大、公設比低，買到賺到。

現在地震後，30年中古大樓乏人問津，屋主紛紛降價求售，且921大地震前蓋的大樓，防震係數相對低，真的住一天、怕一天，且附房仲網站降價截圖。

有網友分析，30年前高雄市大樓房價一坪不到10萬元，住了30年免費，賣掉還賺1倍，貼錢換新大樓比較安全。也有網友直言「這種開高小降的，地震前就一大堆了吧？」

信義房屋高三區協理周清源指出，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購屋時也會特別留意建築工法，增加對居住安全的重視。

由於1999年921大地震後的建築法規更重視結構安全，成為一個分水嶺，921震後興建的大樓，的確會更提升建築物的耐震能力。

▲30年以上大樓買氣，除了價格，還是回歸個案表現。（圖／記者張雅雲攝）

不過，對3月花蓮地震後，高雄30年大樓是否出現跌價？周清源指出，以目前房仲網站來看，中古屋主的降價物件，各個屋齡帶都有，降價因素也五花八門，不只針對30年以上大樓出現開價下修，多數中古大樓屋齡較高，也會反應在房價上，最後仍是由價格決定。

30年以上大樓買氣，除價格，還是回歸個案表現，像是社區管理、住戶素質、公設維持程度等，成為民眾購買關鍵。

至於30年以上大樓購屋前，建議民眾可到頂樓、地下室、樓梯間等區域，觀察大樓結構，留意是否有明顯裂縫，混凝土剝落等現象。

《地產詹哥老實說》EP201／囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」 開徵後當心「便宜有誤區」

信義房屋更多相關新聞