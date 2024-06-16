管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠14期」　管委會提告結果曝

▲連男不滿管理費調漲2倍，積欠14期拒繳，因此遭社區管委會提告。（圖／資料照）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名楊姓屋主、及連姓住戶積欠社區管理委員會長達14期管理費，總計金額共2萬8280元。管委會多次催討，但均未獲理會，管委會不得已只好提告要求給付。高雄地院審酌，屋主楊男應給付管委會新台幣2萬8280元，得假執行。可上訴。

判決書指出，管委會控訴楊男為該屋所有權人，依公寓大廈管理條例之規定，應按月向管理委員會繳納管理費，作為支應大廈管理公共事務及公共設備維護費用，以及其他建設之推展之用；楊男每月(期)管理費為新台幣2020元，惟自111年7月起至112年8月止，共14期未繳，積欠金額達2萬8280元，經屢次催討未果，只好提告請求給付。

對此，楊男並未出庭、或以書面方式做出任何辯駁；該屋住戶連男到庭陳述，他於110年間向楊男買下該屋，但尚未過戶，該房係由他居住、並繳納管理費。連男認為，他的房屋屬社區別墅部分，出入不會經過管理室、不會使用電梯、信件也未由管理室代收，先前管理費每月1000元，均有遵期繳納，但111年間社區會議竟將管理費調漲為每月2020元，對別墅住戶甚為不公，且連男還控訴管理員態度差，不讓他倒垃圾，多次反映要求更換管理員均未獲處理，因此才會拒絕繳納管理費。

高雄地院法官審酌，連男已自承未繳納14期管理費，雖該屋為獨立別墅，但仍有使用特定公共區域，連男雖認為漲價不公，但並未提出有何違反強制或禁止之規定，且社區為求管理上經濟、簡便，多約定一定標準作為繳納管理費之依歸，否則逐一確認各住戶公共設施使用頻率或需求程度，而個別制定應繳納管理費金額，難以客觀制定計算標準，況且管委會考量別墅住戶差異，已給予費率優惠，楊男為該戶所有權人，自應依決議標準繳納管理費，因此判決楊男應給付2萬8280元予社區管委會，得假執行。