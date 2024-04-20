想找「沒休閒公設大樓」！內行點頭：比想像中多　愣曝公設比

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有些大型社區會規劃豐富休閒公設，吸引年輕首購家庭。就有網友表示，現在一般新成屋或預售屋感覺都會有一些非必要的休閒公設，「雖然看似非必要，但一般還是會施做吧？」好奇是否有大樓或大社區完全沒有這類休閒公設。信義房屋專家指出，其實這種物件不少，但即使沒有閒置空間，公設比可能仍比想像中高。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「沒有休閒公設的大樓」，文中表示，現在一般新成屋、預售都會有一些非必要的休閒公設，雖然看似非必要，但感覺一般還是會施做，「會用的人就會用，算是提升生活品質的一環，有一定的實用性。」便想問是否有大樓或大社區，完全沒有這類休閒公設的？

貼文引發討論，「其實走道、逃生梯、人行道佔公設空間比較多」、「不做公設，公設比也不會降，醒醒好嗎？」「基地太小自然就沒公設，但公設比一樣高啊！梯廳都是公設」、「我家只有管理員電梯逃生梯而已，跟丟垃圾廚餘。」

也有網友指出，「問題是什麼休憩設施都沒有的社區，管理費有比較節省嗎？」據他觀察，只要社區規模夠大、分母夠多，就算設施很多，單坪管理費普通，還是能保持很高的備用金水位，「這就是大數的力量，相反的，無公設華廈反而常常在破產邊緣掙扎。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實沒有休閒公設的社區還是不少，但因為電梯、逃生梯、車道、垃圾間等設施都是公設，公設比不可能太低。他指出，若真的想挑到公設比較低的物件，或許要以「雨遮小」、「8樓以下（8樓以上需配2座逃生梯）」等條件去找。

曾敬德舉例，市面上有些僅7層樓的電梯華廈，就有公設比較低、坪數實在、戶數少的優勢。另外，某些老名宅除了地段好，也因公設比較低，房價保值性反而高。