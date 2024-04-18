愛河百億大案520將登場　國賓飯店危老改建爆爭議

▲520檔期今年愛河畔有2個百億大案蓄勢待發，不過近期最受矚目的卻是愛河首排的國賓飯店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

520檔期愛河畔有2個百億大案蓄勢待發，不過近期最受矚目的卻是愛河首排的國賓飯店，爆出爭議。地方團體質疑國賓飯店2020年剛通過結構安全評估，卻在2022年被認定是危樓，而拿到暴增的容積獎勵。外界預估，未來該棟景觀宅至少6字頭起跳。

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520檔期即將即將登場，今年南部就看2個重量級百億大案「巴黎河左岸」、「豐邑七賢案」表現，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，2案剛好都位於愛河周邊，目前尚未公開，光這2案總銷就高達200億元。

不過近期最受矚目的位於愛河第一排的國賓飯店，2023年1月底國賓飯店停業後，積極活化旗下資產，與大陸建設合作申請危老重建獎勵、拆除改建，根據環境影響說明書內容，該案將興建樓高231米、58層以及樓高231米、52層的2棟超高樓，規劃住家550戶。

愛河關懷協會理事長高慧容指出，國賓飯店位居愛河流域的蛋黃區，佔據視覺景觀公共財，且不到3年，高雄國賓結構危險度評估分數從安全變成危險，進而可申請危老重建獎勵，容積率從原本的840%提高到1142%，讓環團質疑不當申請，也讓居民擔憂戶數太多衝擊交通、以及土壤液化區深挖地下室等問題。

▲外界預估，即將開案的「巴黎河左岸」、「豐邑七賢案」，房價都將從5字頭起跳。（圖／記者張雅雲攝）

對此，高雄市環保局局長張瑞琿表示，目前環評審查過程中，尊重在地居民及環保團體的意見，本案專案小組建議通過環境影響評估，再提送環評審查委員會審議。

國賓飯店改建一波三折，外界預估，由於即將開案的「巴黎河左岸」、「豐邑七賢案」房價將從5字頭起跳，國賓飯店地段精華，位於愛河第一排，未來超高景觀宅價格將衝出區域新高價，也要6字頭起跳。

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