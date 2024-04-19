台北市進入「大都更時代」人力卻不足　都更處回應了

▲北市都市發展局長指出，相關局處人力流動率確實大。（圖／記者董美琪攝）



文／中央社

台北市議員林珍羽指出，市府提大都更時代但人力仍不足，若遇代拆民宅提出訴訟是否有因應。北市都更處18日表示，已撥補人力，若無法處理民眾提告，會委由律師處理。

台北市副市長李四川18日上午接受廣播「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時提到，市府推動都更時，依程序取得9成住戶意願，仍可能會遇到1、2戶不同意，後續若因代拆不同意戶提出訴訟「就讓他告」，不可能讓都更案一直卡住。

台北市議會工務委員會上午召開工作會報，由北市都市發展局等單位列席備詢。台灣民眾黨籍議員林珍羽質詢，市長蔣萬安先前提到北市進入大都更時代，李四川接受廣播專訪時又稱若代拆不同意戶提出訴訟，就讓民眾提告。

她表示，但北市都發局提供給委員會報告卻未提到有備妥相關法律訴訟因應作為，此外，市府要推動大都更時代，且都更案件也逐年攀升，但負責局處人力根本不足，認為府級根本未評估人力。

無黨籍市議員陳政忠質詢，市府提到進入大都更時代，但負責局處人力不足，加上公務員被挖至其他單位，上屆會期就提出市府應補人力，要求應增加待遇或修改都更處組織章程。

台北市都市更新處長陳建華答詢，都更案確實持續每年上升，已跟府級反映，去年撥補24人，針對人力會隨時檢討。北市都市發展局長王玉芬補充，相關局處人力流動率確實大，有持續討論補充人力，但人才不好找，目前先增加約聘人員。

至於市府代拆民宅時可能挨告，陳建華表示，協助都更代拆時確實會遇到釘子戶也就是少數不同意戶，若住戶提法律訴訟，會盡力處理，若真的不行，會委外律師協助處理。