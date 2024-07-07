工程師「揪團掃房」助長房價？網曝輝達員工更猛：根本不講武德

▲台積電設廠的地方，往往能帶動周邊房價。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

台灣房價居高不下，不過因科技業工程師薪水優渥，常成買房的潛力者，其中又以台積電最為知名，除了新竹地區近年房價衝高，近年來凡是台積電設廠的縣市，往往能帶動周邊房價，這種情況也出現在美廠輝達員工身上。一名自稱「半路工程師在矽谷」的網友即表示，領先AI領域的暉達（Nvidia）旗下員工，近來搶房最兇狠，甚至被評論戲稱為「不講武德」。

該名網友在臉書以「老黃與輝達員工不講武德」為題發文，提到20幾年看各大公司起起伏伏，最近以輝達員工搶房最兇狠。該名網友說，輝達執行長黃仁勳日前宣布給員工多25%的股票獎勵，但卻沒看到什麼人討論，可能是大家對於輝達分配紅利給員工的消息，已經習以為常。

近日他去矽谷看一個新建案，進去後賣房的的經紀人說房子已經賣光了，他轉述接待中心人員的說法，指稱該建案賣完還是開放參觀，理由是按照既定排程以便留下備案，實際上已經有買家下訂，且價格條件非常好。

在聊天的過程中，一名當了20幾年的房仲透露，在他們同業之間交流賣房心得後發現，輝達在矽谷的員工，可能有4分之1到3分之1的員工資產都超過千萬美元，就連過去幾個月輝達總部所在的聖塔克拉拉（Santa Clara），當地的房子大部分都被員工掃光，不只如此，就連其他幾個城市的房子，也都因為輝達員工買房的關係，導致房價被拉高到新高度，例如別人一次加價以1萬美元為單位，但輝達員工都是以5萬為單位。

這名資深仲介告訴原PO，她20幾年來看過矽谷各大公司崛起，員工有錢後買房，但她覺得都比不上最近輝達員工暴富後搶房加價的兇狠。這段經歷也讓原PO感嘆表示，「老黃和Nvidia 員工真是太不講武德， 大家都只能摸摸鼻子回家了」。