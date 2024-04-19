獨／黑嘉嘉現身民生社區？　新教室裝修曝圍棋女神大計畫

▲民生社區一店面正在裝潢，掛上黑嘉嘉圍棋教室布條。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

民生社區一店面正在裝潢，掛上黑嘉嘉圍棋教室布條，掀起網友熱議，紛紛猜測是否為黑嘉嘉本尊開業？經記者調查，搶先曝光確實與黑嘉嘉本人有關，且黑嘉嘉品牌還吃下了國內2家連鎖圍棋教室，4月底後，全台會一口氣出現16家黑嘉嘉圍棋教室。

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近日民生社區富錦街上有店面正在裝潢，門口掛上「黑嘉嘉圍棋教室在此為您服務」，在臉書社團掀起熱議，網友紛紛留言：「真的假的？她本人開的嗎？」、「真的黑嘉嘉？」、「黑嘉嘉本人會到現場嗎？」等等。

事實上，黑嘉嘉為台灣與澳洲混血，外型姣好，日前還有中職拉拉隊員「一粒」趙宜因神似黑嘉嘉，造成話題，可見黑嘉嘉的網路知名度大。而黑嘉嘉在各式圍棋比賽上獲獎無數，也被封為「圍棋女神」。

▲黑嘉嘉在各式圍棋比賽上獲獎無數，也被封為「圍棋女神」。（圖／記者張一中攝）

至於富錦街裝潢中的店面，是否為黑嘉嘉本人開的？經《ETtoday新聞雲》打聽，確實與黑嘉嘉本人有關，但背後不是開一間圍棋教室那麼簡單，而是件圍棋圈的大創舉。

其實，「黑嘉嘉圍棋」過去就已存在，但都是線上教學，而近期黑嘉嘉團隊與2間連鎖圍棋學院合作，以後這2學院旗下的所有教室都隸屬於黑嘉嘉品牌，並成為加盟商的角色。

知情人士透露，這是圍棋圈很大一項變動，本預計4月底左右才會正式公開這個消息，而那2間既有的連鎖圍棋學院擁多年歷史，被「整併」當然相當捨不得，但認為憑藉黑嘉嘉的知名度以及其開發的教學系統，能讓整個圍棋教學產業更好。

據了解，4月底之後，全台會一口氣出現16間黑嘉嘉圍棋教室，而裝潢中的民生社區店面並非由2間既有轉變，而是新開的，因此也算是黑嘉嘉品牌第一間落地的分校。在整個集團裡面，黑嘉嘉是股東之一，也是學院的院長，不會親自授課，但有計劃到各分校與學員們互動交流。

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