水電工來家裡！獨居妹問「關門比較安全？」　網一面倒：不要僥倖

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

有不少人會因為課業或工作到外縣市租屋，但生活中隱藏不少危機，尤其獨居女生更要注意。一名女網友就說，最近因為熱水器故障，房東找來水電工修理，可是房東不會陪同，家裡只有她一個人，因此好奇應該要開門還是關門比較安全？多數人認為「還是開門比較安全」、「開門保障雙方啊！」

原PO在Dcard發文表示，最近熱水器有點故障，於是連絡房東阿姨，對方回應「這周日會叫合作的水電工來看，但我沒空，不會一起過去」。因為她是一個人住，而水電工通常是異性，於是她上網查自保方法，多數人都建議門不要關，且要站在離門口近的位置比較安全。

不過原PO仍有點疑慮，因為如果門都開開的，隔壁的房客也能看出她是獨居女性，感覺也會有隱藏的危機，因此PO文求助「女生獨居房東叫水電工來，到底要開門還是關門？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



不少網友表示，「我都開著門，像是我租屋處之前燈管壞掉，他們請警衛幫我修，警衛來的時候我也是全程門打開，不要有僥倖心態比較好啦」、「門打開、站靠近門，告訴家人有人會來修理東西，結束後也告知一聲」、「我自己是師傅進門就不會關門，直到他離開我都會站在門旁，也會注意師傅修理過程，避免有心人士亂裝針孔什麼的，可能我本身比較多慮一點，但獨居多注意總是好事」。

但也有人幫忙緩頰說，「雖然說女生有危機意識是好事，不過水電工並不是沒有目的就上門，我是覺得不用太警戒，畢竟對方也是拿錢辦事」。

另外，有人建議「找一個男生朋友或爸爸哥哥跟妳LINE視訊電話」、「開門呀，會害怕就跟朋友、家人開視訊」、「開門，一邊跟朋友打電話」、「自己租屋時冷氣壞掉，來了兩個工人，我直接門口大開，還跟男友電話聯絡，好在工人們蠻好的，還跟我說省電方法」、「找一個長輩或者異性朋友來你家陪你就好啦，請朋友來你家滑一兩個小時的手機，你請他吃個飯應該都OK的吧」。