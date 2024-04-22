綠色通膨推升房價？　學者諷：沒做低碳的「價格也調高」

▲綠色通膨將使房價大漲？學者直言，聽到此番發言「讓人三條線」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

綠色通膨將使房價大漲？學者直言，此番發言「讓人三條線」，先講吵最熱的碳費開徵，據研究，全球就算所有減碳技術投資下去，轉嫁房價也僅1%，且營建成本只占建案總成本15~35%，更不是什麼類別都課碳費。此外，也有學者諷，「現在就算沒在做低碳建材的建商，價格也還是跟著提高。」

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近期碳費開徵對房價的影響，再度掀起媒體討論，依據環境部規劃，碳費將於今年開徵，2025年繳交，但季費率包括草案內容、碳費費率、優惠措施等等仍在蒐集各界意見，未定案。

事實上，年初時就已有部分建商高喊，徵收碳費可能造成房價大漲15%~35%，但環境部則透過計算，估計影響營建成本約1%，開徵碳費不應做為房產漲價藉口。

除了碳費開徵，由於整體ESG意識抬頭，也使得建商為了產出足夠競爭力產品，紛紛投入綠建築等元素，進而此成本增加。簡單來說，這種綠色通膨與房價間的影響，政府端、建商業者端似乎看法相當兩極，而在學者眼裡，又是如何看待呢？

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任劉哲良表示，根據IPCC報告指出，全球就算所有減碳技術都投資下去，成本經一連串轉嫁，最後也只會影響房價1%，「之前碳費議題一出，有人在喊，今年不買房、明年漲3成，聽了真的是三條線。」

劉哲良說，身為經濟學家，講究數據，「明明營建成本只占了建案總成本15~35%，而且也不是什麼類別都課碳費，估算就算每公噸的碳課1000元，轉嫁房價也只會是1~2%。」

劉哲良認為，追求低碳確實會讓物價上漲，就像是高品質的東西一定比較貴，但關鍵是消費者能否承受得了，如果不行，政府政策就該下去；如果可以，該反應的就該讓它反應，「大家不要把綠色通膨想得很恐怖，它真實的意涵其實就是合理反映成本，追求更好就該有代價。」

▲童慶斌感嘆，前陣子與幾個建商交流，發現就算沒在做低碳建材的業者，價格也還是跟著提高。（圖／記者項瀚攝）

國立台灣大學永續執行長童慶斌感嘆，前陣子與幾個建商交流，發現就算沒在做低碳建材的業者，價格也還是跟著提高，呼籲政府對營建成本的堆疊，該要有更系統性地思考，「就像這幾年營建成本大漲，除了建材，還有一大部分是工資。」

童慶斌認為，針對綠色轉型的建商，也要給予適時的鼓勵誘因，像是結合綠色金融，提高消費者貸款成數、降低貸款利率等等。

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