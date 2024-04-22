房價最貴的國家之一是這！公寓頂樓豪宅「每坪台幣600萬↑」

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

這裡的豪宅，每坪價格要新台幣600萬元以上！房產專家何世昌近日在粉專分享，某小國是全球人口最稠密、國民最富裕、房價最貴的國家之一，當地兩間待售中的豪宅，都是公寓頂樓戶，一間單坪價格要640萬新台幣，另一間則要690萬新台幣，而且這兩間還並非當地最貴的豪宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」分享，位於法國南部的摩納哥王國（Principauté de Monaco），是全球人口最稠密、國民最富裕、房價最貴的國家之一，「摩納哥人均GDP高達約6.55萬美元（約213萬元），曾是知名的避稅天堂，不少有錢人搬到摩納哥居住。」

接著，他介紹兩間待售中的豪宅，都是公寓頂樓戶。第一間豪宅社區位於蒙地卡羅市中心，該社區是三層樓公寓，物件位於頂樓，總面積約140.32坪，開價2978萬7234美元，「折合新台幣近9.68億元，每坪售價約690萬元。」

另一間位在摩納哥王國中央行政區，附近有購物中心、好學區，屋齡近30年，也是三層公寓的頂樓戶，總面積約111.295坪，開價2191萬4894美元，「折合新台幣約7.12億元，每坪售價約640萬元。」

何世昌指出，這兩間豪宅在摩納哥並非最貴的，「房價最貴的豪宅位在阿熱爾山山腰上的別墅建築，這裡因地勢較高，可以俯看整片海灣，每平方公尺最高成交價約162萬美元（約5278萬新台幣）。」貼文吸引作家膝關節留言，「天氣好風景好，我去過一次走馬看花。這裡本來就是有錢人的後花園。」