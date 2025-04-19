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「風熱友」長抱35年中區商業地　改建14層首購大樓

▲▼ 台中中區,福音街,風熱友。（圖／記者陳筱惠攝）

▲老牌感冒糖漿「風熱友」，在中區福音街上一塊商業用地，一路從單價4、5字頭、開到6字頭，到最終於疫情間成交單價8字頭。（圖／記者陳筱惠攝）


記者陳筱惠／台中報導

4、5年級生不陌生，知名感冒糖漿「風熱友」，持有35年置產中區福音街的一塊463坪商業區建地，在疫情期間出脫，如今即將改頭換面，從一片土地轉為14樓層首購大樓，開盤後即引來不少在地客關注。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

老牌感冒糖漿「風熱友」，在中區福音街上一塊商業用地，出售時間相當長，據悉，約10年前周家就打算處份這塊建地，一路從單價4、5字頭、開到6字頭，到最終於疫情間成交單價8字頭，據了解當初更是超過5組開發商搶地，不過該塊土地的傳奇到2025年，昂峰建築機構整合鄰地後，終於在4月推出新案「昂峰京澄」。

「昂峰京澄」位處中區福音街、中華路二段，距離北區的一中商圈、中國醫商圈都相當近，一旁還有中華路夜市支撐，該塊基地土地屬於商一、商二組成，因此規劃含辦公室共計134戶，設計19~25.6坪的2房產品、總銷20億元。推出訂簽5%起的付款方式，周來客平均逾20組，表現比對如今市場的冷淡，相對亮眼。

聚鴻廣告總經理黃義裕指出：「已購客中有中友百貨員工、中國醫的員工，幾乎都相當具備地緣關係，每坪單價5字頭相對其他區域又更親民。」

▲▼ 中區，昂峰京澄,風熱友, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該案總價約落在1288萬元~1688萬元間，周來人約20組，表現比對如今市場的冷淡，相對亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，由敬華飯店改建的「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，基地位於公園路，距離大台中轉運中心步行5分鐘，未來將與捷運藍線B19與橘線O16站交匯，實價登錄揭露最高價為65.1萬元，成為當前區域最高價案。此外，元心建設位於中區光復路的「元心藏馥」推出22~26坪、2房產品，最高單價也達51.4萬元。

▲▼ 中區，昂峰京澄,風熱友, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中區在不少開發商整合土地，在地價基期低又高容積的優勢，目前市場多以2房產品為主流。（圖／記者陳筱惠攝）

曾經手該塊土地的21世紀不動產資深經理沈政興就說：「中區舊城翻新，以大台中車站計畫為主軸，共計600億超大型建設帶動，都讓台中市中區再次繁榮，而過去該區段小環境的鶯鶯燕燕也已走入歷史，中區在不少開發商整合土地，在地價基期低又高容積的優勢，以目前單價算是十分划算的交易。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關鍵字：台中中區首購大樓土地

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