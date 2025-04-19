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陸敬民／南科房市遭唱衰？　投資客觀望不等於崩盤

▲▼ 南科 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期不少媒體與評論家頻頻唱衰台南房市，特別是南科周邊，一提到就是「下跌」、「危機」、「供過於求」甚或「多殺多」。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

近期不少媒體與評論家頻頻唱衰台南房市，特別是南科周邊，一提到就是「下跌」、「危機」、「供過於求」甚或「多殺多」，然而這些說法往往將短期市場波動與長期價值混淆，可能誤導大眾。

價格起伏是市場的常態，無論是土地、新建案、二手屋或法拍屋，房價行情本就有波動，只有漲、跌、持平三選一，永遠單邊漲或跌才不正常，台南當前的價格調整正是市場健康的表現，而非崩盤。

受到央行「去槓桿」政策影響，北部投資客資金運用趨緊，開始採取觀望態度，甚至「回防蛋黃」，即退守北部精華區。這是人之常情，而非市場趨勢。尤其所謂「回防蛋黃」很可能只是北部建商、代銷與媒體名嘴聯手塑造的話術。面對央行政策壓力與台美32%關稅威脅的潛在衝擊，投資客在此時選擇謹慎並不意外。

新建案即使讓利促銷，效果也可能事倍功半；反觀二手屋市場，仲介若能積極說服屋主實質降價，並協助自住買家取得貸款，將更能促成交易，實現買賣雙贏。

▲▼ 高雄,看屋照,簽約 。（圖／記者張雅雲攝）

▲現階段北部投資客暫時退出南科，並不意味南科失去吸引力。他們的退場可能只是需要一個「合理理由」，而非南科價值減損。（示意圖／記者張雅雲攝）

現階段北部投資客暫時退出南科，並不意味南科失去吸引力。他們的退場可能只是需要一個「合理理由」，而非南科價值減損。台南、高雄、嘉義、屏東等縣市皆有各自的精華區與外圍區，各有其行情。過去4年若有過熱上漲，現階段的價格回調正是市場自我調整的健康表現，無需過度恐慌。

相較於北市除外的七都，台南房市展現突圍潛力，特別是南科沿線區域，台糖土地資源多元且開發彈性高，為區域發展提供堅實基礎。

包括從嘉義科學園區、善化新安1、2期、南科3期擴建、沙崙科學城4期，到高雄橋頭、路竹、楠梓科技園區及屏東科學園區，完整的S型產業廊道全台獨一無二。又有成大、交大、中研院等頂尖學研機構，以及南應大、中山等技職體系，構築了從科研到實務的完整教育網絡。南科3、4期、IC設計產業園區及工研院等持續擴編，帶來大量高階就業機會。

交通方面，高鐵台南站、台鐵沿線車站，以及規劃中的南科至沙崙捷運深綠線，串聯起完善的鐵公路網絡。生活機能亦逐步到位，三井Outlet的1、2期、成大沙崙院區、奇美南科院區及沙崙雙語高中等設施陸續進駐。

房市潛力不是看短期的價格波動，而在於產業、人口、交通、教育、醫療與商業的長期支撐力，台南房市並非毫無風險的避風港，但憑藉其獨特優勢，未來3~5年內很可能成為台灣房市「後發先至、彎道超車」的關鍵角色。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

關鍵字：台南房市南科看衰產業房價名家專欄陸敬民

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