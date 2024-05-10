ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雙捷加持！捷運進太平三站Lalaport「坤悅涵仰」成焦點

▲▼台中,坤悅涵仰,購屋,太平,交通,自住,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲ 台中太平推出新案「坤悅涵仰」交通、生活雙機能條件優質，吸引購屋客關注。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中捷運藍線2月拍板核定，未來10年台中捷運由線至面延展，尤其自沙鹿、西屯貫穿市區的捷運藍線，將打通東西向經濟軸線，結合南北向的捷運綠線，宣告台中大捷運時代來臨；其中，「捷運藍線延伸太平支線」將是繼台74線通車與台鐵高架化後，拉抬太平房市、帶來新移居潮的強勁動力。

▲▼台中,坤悅涵仰,購屋,太平,交通,自住,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

具低基期、機能發展完善、人口數連續75年呈現正成長優勢的太平區，不僅年年問鼎台中市買賣移轉棟數之冠，目前建構的台中捷運藍線與屯區捷運紫線路網，更有望帶動人流、金流、物流與區域發展，成為購屋族群高度關注的題材，加上相鄰的北屯區、東區房價持續高漲，推擠自住置產族群外移，擁有中興東路完熟商圈、距三井Lalaport僅約10分鐘車程的南太平地區，成為最受矚目的房市焦點。

▲▼台中,坤悅涵仰,購屋,太平,交通,自住,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

向來是區域核心居住與機能區的南太平，與充滿大型造鎮案的北太平相當不同，但因土地資源稀缺、近年推案量極少，上櫃建商坤悅以獨到的擇地眼光和整合能力，於太平主幹道20米中興東路推出18樓超高雙塔地標「坤悅涵仰」，為台中捷運藍線太平延伸支線沿線唯一預售案，距太平運動場站約250公尺，下一站即藍線紫線交會的太平站，未來三站直達三井LaLaport，自住客層嚮往的捷運宅、地標宅、公園宅及學區宅優勢一次滿足。

▲▼台中,坤悅涵仰,購屋,太平,交通,自住,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

都市發展持續，軌道經濟學正夯，捷運沿線房市含金量更超乎預期，當初錯過捷運綠線的購屋族，不妨沿捷運藍線太平延伸支線尋找機會。坐享太平最優質生活半徑，「坤悅涵仰」除區域最高18F視野，更有結構外審、天翔三箭耐震工法加持，區域稀有千坪基地、0店面、大尺度退縮花園廣場的單純3房規劃，以媲美豪宅規格生活尺度，坐享捷運藍線與74號環線共伴效應，成為剛性自住客層的上上之選。

▲▼台中,坤悅涵仰,購屋,太平,交通,自住,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

坤悅涵仰 
接待會館：十甲東路‧旱溪街口
預約專線：（04）2211-5677
官網連結：kunyue.com.tw/vip/inf

關鍵字：台中坤悅涵仰購屋太平交通自住即賞屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區34年豪宅轉手小賺400萬

盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售，幾年前甚至有屋主慘賠2000多萬元。但近期中樓層戶轉手小賺400萬元，在地房仲分析，該社區屋齡30多年，本次交易應是屋況不錯，推升成交單價達114萬元。

42分鐘前

雙捷加持！捷運進太平三站Lalaport「坤悅涵仰」成焦點

許多人心中最宜居的幸福城市非台中莫屬，隨著大量人口移入，台中市心也跟著擴張，74環線躋身為近年自住客喜愛的熱門區域，其中太平區的便利機能和未來前景吸引不少購屋族的目光，特別是居住品質、生活機能都已相當完善的市民大道以南的南太平區段。

1小時前

小宅增新貴忙！自助洗衣店5年翻倍開　台南增3.3倍奪冠

隨社會結構改變，房市小宅化，居住環境可能因狹窄、沒有完整的洗衣環境，使得自助洗衣店數量大增，全台5年大增2815家，翻倍成長。其中以台南增加3倍以上最多，房仲表示，除了基期較低，也與年輕人大量移入有關。

1小時前

2步驟免費設「地籍異動即時通」　秒防詐房集團「不知不覺過戶」

房地產為民眾一生中最大筆財務支出，近期有網友發文揭露76歲老父親誤信投資群組，被騙走98坪、價值3000萬元的房產，引起熱議。今年也出現國內首宗專門「詐房」的詐欺集團案。信義房屋專家提醒只要2步驟設定「地籍異動即時通」，就能進一步防護自身財產。

2小時前

10年長約砸4千萬！　高雄「海王子」新租客：雙品牌8月開幕

海王子與海慶、海天下並列高雄海鮮餐廳三強，去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期新租客開始裝潢，根據租賃實登公布，月租金合計為37萬元，業者透露，1樓、2樓將有雙品牌進駐。信義房屋專家表示，近期租金已回到疫前。

2小時前

夏天汗臭味「洗完衣服還有味道」　婆媽推2法寶：除臭超強

每到夏日就擔心全身黏膩感，飄散出不好的味道，一名女網友表示，夏天出門在外難免會流汗，發現男生脫掉衣服後，都會有一股味道，如果放到第二天再洗，就會有一股噁臭味飄出，然而即使洗過，衣物仍有著淡淡的臭味，甚至連自己的衣服也沾染味道， 讓她很困擾。

3小時前

別墅生活奢華首選　麗寶「天水一墅」盡獻層峰

北市大樓價買電梯別墅，生活奢華首選，麗寶「天水一墅」閃亮登場，逍遙自在的別墅住宅氛圍，是層峰客最終追求，有著濃厚度假氛圍的國際淡海新市鎮，隨著開發腳步到位，麗寶集團所打造的麗寶「天水一墅」就備齊「水岸、萬坪公園」雙景觀優勢，但只需要用台北舊公寓、舊華夏的價格，即可入主。

3小時前

全球聚焦AI風雲崛起　「Sunland Mark」頂規科辦以速度決勝未來

4小時前

代書假買房真詐騙海撈2億　「地籍異動即時通」北市才1.7萬人申請

台灣詐騙手法日新月異，不動產由於價值較高，且一般人對於不動產法令通常較為生疏，易成為詐團下手的目標，台北市地政局為保障民眾財產權益，配合內政部推出「地籍異動即時通」，不過有議員發現，即時通截至2023年，申請人數卻只佔全部所有權人8%，認為市府應加強推廣。

13小時前

新北社宅停麥拉倫　住戶「符合申請條件入住？」住都中心回應了

新店的央北社會住宅最近被踢爆住戶似乎來頭都不小，因為地下室竟出現千萬名車，百萬豪車也多達10多台，質疑這些車主看來財力雄厚，怎麼會符合社宅的申請條件？對此，新北住都中心回應，經過調查，名車都不屬於承租人所有，而且承租條件，動產不列入計算。

13小時前

讀者迴響

熱門新聞

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶..

開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅..

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身..

竹科「萬坪倒閉廠房」出售　鄰居..

地籍異動即時通　北市才1.7萬..

新家LINE群組「狂@ALL借..

一級變頻冷氣「還有1型號」超重..

連2月林口看房　如「蝗蟲過境」..

中小型建商借不到錢蓋房　房市進..

被蚊子吵到崩潰…開燈卻找不到！..

ETtoday房產雲

最新新聞more

盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區..

雙捷加持！捷運進太平三站Lal..

小宅增新貴忙！自助洗衣店5年翻..

2步驟免費設「地籍異動即時通」..

10年長約砸4千萬！　高雄「海..

夏天汗臭味「洗完衣服還有味道」..

別墅生活麗寶天水一墅盡獻層峰

Sunland Mark頂規科..

地籍異動即時通　北市才1.7萬..

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366