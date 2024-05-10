雙捷加持！捷運進太平三站Lalaport「坤悅涵仰」成焦點

▲ 台中太平推出新案「坤悅涵仰」交通、生活雙機能條件優質，吸引購屋客關注。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中捷運藍線2月拍板核定，未來10年台中捷運由線至面延展，尤其自沙鹿、西屯貫穿市區的捷運藍線，將打通東西向經濟軸線，結合南北向的捷運綠線，宣告台中大捷運時代來臨；其中，「捷運藍線延伸太平支線」將是繼台74線通車與台鐵高架化後，拉抬太平房市、帶來新移居潮的強勁動力。

具低基期、機能發展完善、人口數連續75年呈現正成長優勢的太平區，不僅年年問鼎台中市買賣移轉棟數之冠，目前建構的台中捷運藍線與屯區捷運紫線路網，更有望帶動人流、金流、物流與區域發展，成為購屋族群高度關注的題材，加上相鄰的北屯區、東區房價持續高漲，推擠自住置產族群外移，擁有中興東路完熟商圈、距三井Lalaport僅約10分鐘車程的南太平地區，成為最受矚目的房市焦點。

向來是區域核心居住與機能區的南太平，與充滿大型造鎮案的北太平相當不同，但因土地資源稀缺、近年推案量極少，上櫃建商坤悅以獨到的擇地眼光和整合能力，於太平主幹道20米中興東路推出18樓超高雙塔地標「坤悅涵仰」，為台中捷運藍線太平延伸支線沿線唯一預售案，距太平運動場站約250公尺，下一站即藍線紫線交會的太平站，未來三站直達三井LaLaport，自住客層嚮往的捷運宅、地標宅、公園宅及學區宅優勢一次滿足。

都市發展持續，軌道經濟學正夯，捷運沿線房市含金量更超乎預期，當初錯過捷運綠線的購屋族，不妨沿捷運藍線太平延伸支線尋找機會。坐享太平最優質生活半徑，「坤悅涵仰」除區域最高18F視野，更有結構外審、天翔三箭耐震工法加持，區域稀有千坪基地、0店面、大尺度退縮花園廣場的單純3房規劃，以媲美豪宅規格生活尺度，坐享捷運藍線與74號環線共伴效應，成為剛性自住客層的上上之選。

坤悅涵仰

接待會館：十甲東路‧旱溪街口

預約專線：（04）2211-5677

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