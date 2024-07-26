屏東在地逾20年網美餐廳傳熄燈　店面開6688萬求售

▲在屏東開店20多年的「塔塔城泰式料理」，位於屏東市區，是知名的網美老字號餐廳。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在屏東開店20多年的「塔塔城泰式料理」，位於屏東市區，是知名的網美老字號餐廳，招牌泰式料理風味十足，搭配香米超下飯，每到用餐時刻，人潮就絡繹不絕，沒想到近期該店在售屋網站開出6688萬元求售，據了解，店面售出後，就將熄燈。

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▲庭院設置不少泰國海運回台的飾品，打造一秒到泰國的打卡景點。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於屏東市建豐路，是屏東市老字號網美餐廳，開店超過20年，庭院設置不少泰國海運回台的飾品，打造一秒到泰國的打卡景點，吸引不少網美拍照，規模也不算太小，是不少屏東在地人用餐的好去處，不少屏東人是從小吃到大。

沒想到該店已刊登在《591房屋交易網》求售，根據銷售資料顯示，地坪140坪、建坪約126坪，為地上2樓，屋齡8年，開價6688萬元，租賃及買賣實登均無紀錄。

▲店面即將出售，不少吃過的老顧客都覺得好感傷。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店為自有店面，因二代不願意經營，因此決定結束營業，老闆預計店面售出後，就結束營業，設備也都可以直接盤讓，大地坪店面在該區也少有釋出。不少吃過的老顧客都覺得好感傷，甚至有民眾說：「居然要關，一個世代的回憶結束了，以後少了個全家聚餐的好地方。」

永慶不動產高雄農16加盟店侯宣佑表示，該店正對帶狀綠園道，視野開闊，附近是屏東市瑞光國小、屏東女中、千僖公園、家樂福屏東店、屏東基督教醫院等，各項生活機能兼具，地段相當精華，且文教氣息濃。

▲該區屬於屏東3期重劃區，為早期發展生活圈，區域以透天產品為主。（圖／記者張雅雲攝）

區域內最大特色就是消費族群非常穩定，多以在地自住客為主，十分適合餐飲店家、寵物餐廳、民宿等文青產業進駐。

該區屬於屏東3期重劃區，為早期發展生活圈，區域以透天產品為主，屋齡20~30年，地坪約30~40坪，依屋況總價約2000~3000萬元，部分屋齡40~50年透天，地坪約20坪，總價在千萬元上下，因總價相對較低，也吸引不少喜愛透天的購屋族群入手。

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